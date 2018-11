Novoizabrani članovi Predsjedništva BiH danas su u Sarajevu komentarisali proces formiranja vlasti na državnom nivou. Kolektivni šef države u jednom je saglasan - potrebno je što prije formirati parlamentarnu većinu, jer ustavni rok za konstituisanje najvišeg zakonodavnog tijela na nivou BiH je 7. decembar.

Član Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda Šefik Džaferović izrazio je nadu da će ustavni rok biti ispoštovan, te da će konstituirajuća sjednica Parlamenta BiH biti zakazana do pomenutog datuma.



"Do tada bi trebalo napraviti stabilnu parlamentarnu većinu, kako bi rukovodstvo Parlamenta BiH, odnosno tri člana Kolegijuma mogla biti izabrana. Teško je dati odogovor na pitanje kada će se to desiti. Razgovori političkih stranaka su u toku", rekao je Džaferović novinarima nakon konstituirajuće sjednice Predsjedništva BiH.



Kako je naveo, njegova želja je da se što prije uspostavi stabila programska većina u Parlamentu BiH, te da ona bude sastavljena od političkih stranaka koje imaju kapacitet da obavljaju vlast na svim nivoima u BiH, pišu Vijesti.ba.



"To su pobjedničke stranke, koje su imale najveći broj glasova na izborima", naveo je Džaferović, te ukazao na potrebu stabilne većine kako bi se mogla provoditi konzistenta politika.



Prema njegovim riječima, vlast u BiH ne formira se samo na osnovu izbornih rezultata, nego i na osnovu unutrađnje strukture BiH i na osnovu ustavne pozicije konstitutivnih naroda.



"To se mora ispoštovati. Sa velikim stepenom vjerovatnoće se može zaključiti da HDZ BiH treba i da će biti dio parlamentarne većine. Tu nema dileme", poručio je Džaferović.



Imajući u vidu činjenicu da HDZ BiH i predsjednik ove stranke Dragan Čović konstituisanje domova naroda FBiH i BiH uslovljavaju izmjenama Izbornog zakona, novoimenovani predsjedavajući Predsjedništva BiH i lider SNSD-a Milorad Dodik kazao je da se još nisu obavljali nikakvi razgovori u pogledu formiranja većine.



"Čović i ja smo imali taj zajednički sastanak i nama je to jasno. Mislim da moramo da radimo na tome, da se to uspostavi što prije", poručio je Dodik.



Najavio je da će kao član Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda već sutra poduzeti mjere da svi predstavnici Srba koji su u institucijama na nivou BiH i u Vijeću ministara BiH budu smijenjeni sa tih pozicija.



"Mislim da mi je narod dao mandat i da ja to mogu. Bez obzira na čekanje, ja ću uspostaviti sistem reprezentacije RS ovdje, onako kako mi je narod dao mandat", kazao je Dodik, pišu Vijesti.ba.



Član Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda Željko Komšić poručio je kako mu nije poznato kada će na državnom nivou biti formirana parlamentarna većina.



"Kao predsjednik DF-a, mogu reći da mi nismo faktor koji modelira te stvari. To smo se pitali 2014. godine i tada smo odabrali šta hoćemo da radimo. Neki drugi politički subjekti sada imaju više glasova od DF-a i definitivno je na njima i pravo, a kako vidim, čak i teret oko formiranja vlasti. Šta će oni zaključiti, ne znam", naveo je Komšić.



Kako je kazao, DF čiji je predsjednik preferira saradnju sa SDP-om BiH i Našom strankom.



"Voljeli bismo da vidimo taj odnos i u buduće, šta god on znači - dio vlasti ili opozicija, ali da to bude zajednički. No, jedno je šta mi mislimo. Svi imaju svoje interese i poglede na situaciju. Pitanje je šta će ko uraditi", zaključio je Komšić.





