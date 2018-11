Šefik Džaferović, Željko Komšić i Milorad Dodik preuzeli su dužnost kolektivnog šefa države. U naredne četiri godine oni će činiti sedmi saziv ovog tijela nakon rata u BiH.

Foto: 24sata.info

Obraćanje člana Predsjedništva BIH Željka Komšića prenosimo u nastavku:



Poštovana gospodo, članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine, cijenjene zvanice, Vaše Ekselencije – članovi diplomatskog kora, dragi građani i narodi Bosne i Hercegovine, dragi gosti i prijatelji, sugrađani i sugrađanke, dame i gospodo,



Povjerena mi je velika čast ali i velika obaveza da ponovo zastupam interese građana Bosne i Hercegovine i naroda iz kojeg potječem. Upravo sam se zakleo da povjerenje koje mi je iskazano neće biti iznevjereno i u to ću uložiti svo svoje znanje i trud. Biti ću predsjednik svih građana, afirmirati sve vrijednosti demokratskog društva i civilizacijske tekovine.



Koristim priliku da se zahvalim našim prethodnicima, g. Draganu Čoviću, g. Mladenu Ivaniću i g. Bakiru Izetbegoviću na njihovom radu u, sada već prošlom sazivu Predsjedništva BiH.



U vrhu mojih prioriteta biti će insistiranje i rad na vladavini prava, odnosno afirmacijaustavnosti, zakonitosti i pravde kao opće kategorije, afirmacija demokratskih i civilizacijskih tekovina.



Bez borbe protiv svakog oblika diskriminacije nema ni slobode, a slobode ne može biti sve dok postoji čak samo i jedan građanin Bosne i Hercegovine kojemu je uskraćeno njegovo osnovno ljudsko i demokratsko pravo.



Građani Bosne i Hercegovine trebaju znati da ću kao član Predsjedništva BiH biti pobornik svake vrste ravnopravnosti, nacionalne, vjerske, rodne, socijalne... jednostavno, svake ravnopravnosti.



Dame i gospodo, naša država utemeljena je na principima antifašizma. Vrijeme koje je pred nama stavlja nas pred izazov da još jednom Evropi i svijetu pokažemo i dokažemo da spadamo u red država koje u svojoj suštini baštine civilizacijske, evropske vrijednosti, a antifašizam je jedna od najvećih civilizacijskiha i evropskih vrijednosti.



Ideja antifašizma u svojoj šuštini, protkana je vizijom i neophodnošću jednakosti i zajedništva. Duboko vjerujem u to da samo zajedno možemo uvesti ovu našu zemlju u neko sretnije i bolje vrijeme i bolje okruženje.



Da bi u tome uspjeli, prvo moramo biti odgovorni, odgovorni prema državi kao zajednici i prema ljudima koji ovdje žive. Nema odgovornosti prema državi ukoliko se tolerišu kriminal, korupcija, nepravda, segregacija i opća nesigurnost građana, jer svi znamo da iz toga proističe i siromaštvo, nezaposlenost, nezadovoljstvo te u kranjoj liniji beznađe svake vrste koje naše ljude tjera iz naše domovine.



Država Bosna i Hercegovina u njenoj bliskoj prošlosti, snagom njenih građana nadjačala je sve one negativne okolnosti u kojima se našla. Svjesni svoje istorijske odgovornosti, mi danas moramo da gledamo u budućnost. Jer, prošlost nam je takva kakva je, ali budućnost ne smije biti nesigurna!



Budućnost Bosne i Hercegovine, po mome ubjeđenju, jeste članstvo u NATO savezu i članstvo u Evropskoj uniji. To su ujedno i garanti sigurnosti i prosperiteta naše države i njenih građana. NATO put Bosne i Hercegovine je danas tamo gdje je bio kada sam posljednji put, prije četiri godine, u istom svojstvu, bio u zgradi Predsjedništva.



Sada je došlo vrijeme da to promijenimo, i ja neću propustiti priliku koja se može ukazati da to, kroz aktiviranje MAP-a za članstvo u NATO savezu, promijenim. Kao ni priliku da u saradnji sa institucijama Evropske unije, Ujedinjenih nacija i prijateljskim državama, aktivno zagovaram one politike i procese koji Bosnu i Hercegovinu, vodeći se demokratskim i civilizacijskim vrijednostima, vuku ili guraju, kako god da to gledamo, samo i isključivo naprijed.



Bosna i Hercegovina bi, u sljedeće četiri godine, trebala prestati biti objektom te posati subjektom međunarodnih i regionalnih odnosa. U tome smislu spreman sam uložiti dodatni napor u ostvarenju bolje i veće saradnje sa Republikom Hrvatskom, Republikom Srbijom, sa Crnom Gorom i naravno sa Republikom Makedonijom i Republikom Slovenijom.



Ispred mene je također rad na ispunjenju planiranih aktivnosti i inicijativa koje sam predstavio u “Predsjedničkoj viziji napretka”. Radi se o planu koji ima konkretne ideje i ciljeve. Prioritet je jačanje naše ekonomske pozicije, novi pristup diplomatiji i vanjskoj politici BiH, borba protiv stranih uticaja na izborni proces i sprečavanje rasta nasilnih grupa u zemlji. Aktivno ću zagovarati promjenu mehanizma koordinacije ali i snažno se zalagati za provođenje presuda Evropskog suda za ljudska prava, i jednaku vrijednost glasa svih građana Bosne i Hercegovine, što sada nije slučaj.



Dame i gospodo, na kraju malo podsjećanje.



Naime, danas je Međunarodni dan djeteta.



20. novembra 1989. je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija usvojena Konvencija o pravima djeteta koja sadrži univerzalne standarde koje država potpisnica mora garantovati svakom djetetu. Bosna i Hercegovina je jedna od zemalja koje su prihvatile tu Konvenciju. Neka nam misao vodilja bude i to kakvu zemlju ostavljamo njima, našoj djeci, našoj budućnosti.Učinimo da odrastaju u sigurnom okruženju bez nasilja, rata i oskudice i bolesti. To prvenstveno dugujemo njima, djeci. Ali, to dugujemo i samima sebi.







Hvala.



(24sata.info)