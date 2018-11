U svom prvom obraćanju kao predsjedavajući Predsjedništva BIH Milorad Dodik je poručio da mu je čast da preuzme dužnost.

Foto: 24sata.info

- Moja osnovna baza je RS, boriću se da zajedno sa drugim članovima vratim Predsjedništvu ustavnu nadležnost. Želim da napravimo saradnju, moja politika će se zasnivati na onome što piše u Ustavu, kako je napisan u Dejtonskom sporazumu, rekao je Dodik i dodao:



- Ovo je ozbiljna prilika da danas napravimo iskorak dalje i pokušamo da napravimo društvo koje bi moglo da egzistira vođeno demokratski izabranim predstaviucima naroda, na demokratskim izborima koji se ponavljaju već više puta u BiH.



Njegova politika, kaže, zasnivat će se isključivo na poštivanju Ustava, onoga kako je napisano u Dejtonskom mirovnom sporazumu.



- Naravno, mnogi ovdje znaju da ja imam dosta primjedbi na ono kako je radio visoki predstavnik i kako je derogirao Ustav i politički sistem u BiH. Ja smatram da ćemo morati ponovo obaviti raspravu o mnogim pitanjima i na taj način pokazati svoju sposobnost da napravimo nove kompromise – rekao je Dodik.



- Imaćemo dovoljno želje i volje da napravimo bolje. Biće potrebno da se više razumijemo. EU treba da bude cilj BiH, zatražiću na prvoj sjednici Predsjedništva da EU odmah da kandidatski status BiH.



Dodao je da će sarađivati sa svim važnim faktorima.



- Učiniću sve da naši odnosi sa EU i SAD budu dobri. Saradnja sa Rusijom veoma uspješna i neću od toga odustati. Nisam spreman da kapacitet dobijen na izvorima prepustim nekom drugom. Biću zadovoljan ako mandat završimo i kažemo da smo dobro uradili za građane.



Zalagaće se i za odlazak stranih sudija iz Ustavnog suda BiH.



- Nemam iluziju da će to biti lako uraditi. Ukoliko BiH ne bude pokazala novu dimenziju i zamah, ja ne vidim svoje mjesto ovdje. Došao sam ovdje da napravimo dogovor, uvažavajući dva entiteta, tri konstitutivna naroda i svih građana. Nisa. došao ovdje da se slikam, niti da primam platu, niti da putujem po svijetu.



Prema njegovim riječima, rješenja koja su donesena prije 15-20 godina, možda su i odgovarala tom vremenu, a rješenja koja danas mi moramo da usvojimo moraju da odgovaraju ovom vremenu.



- Zalagat ću se da se ukine visoki predstavnik u BiH, i to što je prije moguće. Mislim da uloga visokog predstavnika u kontinuitetu nije bila u interesu stabilnosti i dugoročnog razvoja BiH. Mnoge odluke koje su donesene, a bilo ih je preko 540, sadržale su nametnute zakone i intervencije u ustave entiteta na koje visoki predstavnik nije imao pravo - dodao je Dodik.



Kako je rekao, visoki predstavnik je uveden u BiH Aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji je potpisala RS, FBiH, BiH, Srbija i Hrvatska.



- Po tom Aneksu, on može samo da implementira civilne dijelove sporazuma, a vidjeli smo u prošlosti da je to bilo izvan toga - smatra Dodik.



Novi saziv Predsjedništva BiH će, prema njegovom mišljenju, u sebi imati dovoljno želje i volje da naprave najbolje.



- I ja to hoću. Rekao sam već da ne želim da napravim nijedan loš potez prema Bošnjacima ili FBiH, ili Hrvatima i njihovim kantonima, ali isto tako tražim adekvatan tretman RS, koju predstavljam ovdje, i srpskog naroda, gdje se god on nalazi - poručio je Dodik.



(24sata.info)