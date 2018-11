Šefik Džaferović u svom prvom obraćanju kao član Predsjedništva BiH zahvalio je građanima BiH što su i na proteklim Općim izborima pokazali demokratski kapacitet.

Šefik Džaferović / 24sata.info

- Na nama je da brzo i efikasno uspostavimo parlamentarne većine na svim nivoima vlasti. Po mom mišljenju, to moraju biti programske većine, satkane od, prije svega, pobjedničkih političkih stranaka koje imaju kapacitet da obavljaju vlast na svim nivoima - kazao je Džaferović.



Navodi kako je potrebna široka i stabilna parlamentarna većina koja bi svojim spektrom, imajući u vidu razuđene nadležnosti raznih nivoa vlasti, pokrivala cijelu državu.



Izborni rezultati, kako je rekao, pokazuju da je takvu većinu moguće izgraditi, dok je sve drugo pitanje odgovornosti političkih aktera spram preuzetih obaveza.



- Vlast treba uspostaviti što brže, vodeći računa o cijeloj državi ni bez ikakvih uslovljavanja - poručio je Džaferović.



Zahvalio je članovima Predsjedništva BiH iz prethodnog saziva, koji su, kako je rekao, uprkos brojnim izazovima, uradili mnogo u interesu BiH i njenih građana.



- Njihov doprinos naročito je vidljiv na deblokadi euroatlantskog puta naše države. Pred novim sazivom Predsjedništva je prilika da na temelju do sada urađenog naša zemlja ubrzano krene u društvo modernih i prosperitetnih evropskih država, koju ljudi neće napuštati nego će ostajati i u njoj graditi budućnost za sebe i svoju djecu - kazao je Džaferović.



Da bi se to desilo, dodaje, potrebno je paralelno voditi nekoliko procesa, a ključni su reintegracija zemlje i njena integracija u EU i NATO.



- Sve to mora biti praćeno ubrzanim provođenjem ekonomskih i društvenih reformi. Ljudi u ovoj zemlji su umorni od beskorisnih i bespotrebnih prepirki. Žele da žive mirno, da odgajaju i obrazuju svoju djecu, da imaju sigurnost, socijalnu pravdu, nadu i perspektivu. Naša je dužnost i obaveza da im to omogućimo - rekao je Džaferović.



Napominje kako je za početak potrebno da svi povedu računa o riječima koje izgovaraju u javnom prostoru.



- Od riječi sve počinje. Teške riječi, uvrede i neistine koje se izreknu, zahtijevaju odgovor. Onda na taj odgovor dolazi novi odgovor. Tako se stvara spirala koja proizvodi lošu atmosferu u kojoj je teško radiit. Nastaju vještačke krize, investitori nas počinju zaobilaziti. Bespovratno gubimo vrijeme umjesto da rješavamo stvarne probleme - dodao je Džaferović.



Ukoliko jedni prema drugima budemo nastupali sa uvažavanjem, nastavlja Džaferović, čak i onda kada imamo različite poglede, ukoliko budemo vodili civiliziran dijalog, ukoliko budemo težili dogovoru o ključnim pitanjima i budemo se zalagali za istinu i pravdu, onda ćemo biti u prilici da radimo istinski na reintegraciji zemlje.



- Te reintegracija podrazumijeva jednaka prava za svakog građanina u svakom dijelu države, bez obzira na njegovu etničku i vjersku pripadnost, kao i zajedničko djelovanje na ostvarivanju interesa države BiH - ističe Džaferović.



Navodi kako je uvjeren da ogromna većina ljudi hoće da živi u takvoj BiH, te dodaje da će se za takvu BiH i zalagati.



- Mladi ljudi odlaze u uređene i moderne evropske zemlje, članice EU. Taj proces možemo zaustaviti jedino ako i BiH načinimo takvom zemljom - poručuje Džaferović.



Kako navodi, značajni koraci na tom planu već su napravljeni.



- BiH se nalazi pred dobijanjem kandidatskog statusa za članstvo u EU. Svima nam je potrebno da dodatno ubrzamo evropski put naše zemlje. Ispunjavanje uslova za članstvo u EU mora biti prioritet nultog reda - naglašava Džaferović.



Smatra da veći dio programa nove vladajuće koalicije treba biti sačinjen od preporuka Evropske komisije, koje smo dužni usvojiti u procesu pristupanja. Džaferović vjeruje da o tome postoji opći konsenzus u BiH.



- Ukoliko sve ovo uradimo, onda i od Brisela možemo očekivati da nam da dodatni vjetar u leđa brzim odobravanjem kandidatskog statusa - konstatovao je Džaferović.

Ističe da u svim ovim procesima Predsjedništvo BiH ima posebnu ulogu i odgovornost.



- Očekujem da ovo Predsjedništvo vodi odgovornu politiku koja se ogleda u kreiranju i očuvanju političke stabilnosti. Držim da će Predsjedništvo takvim pristupom poslati jasan signal svim institucijama na svim nivoima vlasti da i one imaju ozbiljan i odgovoran odnos u izvršavanju njihovih obaveza - rekao je Džaferović.



Da bi to bilo tako i da bi se Predsjedništvo etabliralo u punom kapacitetu šefa države, dodaje Džaferović, neophodno je dosljedno se pridržavati Ustava, zakona i demokratskih principa.



- Moramo bez ikakve rezerve poštivati i provoditi Opći okvirni sporazum za mir u BiH i njegovih 11 aneksa. Na to smo se upravo obavezali i davanjem svečane zakletve - pojašnjava Džaferović.



Prema njegovim riječima, to podrazumijeva poštivanje i provedbu i Evropske konvencije o ljudskim pravima i svih odluka međunarodnih i domaćih sudova, kao i svih ranije donesenih zakona i odluka.



- Sve to je ono što se u našoj javnosti kolokvijalno naziva Dejtonom. Sve to je jedna cjelina i jedan paket. Ne može biti nikakvog parcijalnog pristupa. Sve se mora poštovati i izvršavati jednako i sa istim intenzitetom - kazao je Džaferović.



Svi i bez rezerve, naveo je, moraju biti opredijeljeni za vladavinu prava i poštovati kontinuitet donesenih odluka.



- To je temeljni princip pravne države. Donesene odluke institucija se moraju poštovati sve dok se ne donesu druge, a ne osporavati i dovoditi u pitanje - potcrtao je Džaferović.



