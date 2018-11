Poslanik PDP-a u NSRS Draško Stanivuković uručio je danas odlazećem poslaniku ove stranke Adamu Šukalu veknu bijelog hljeba.

Foto: Avaz

Šukalo je istakao da će ovu privilegiju iskoristiti da pomogne narodu, dok je Stanivuković kazao da će poslaničke naknade proslijediti onima kojima su one potrebne. Šukalo je kazao da će predložiti zakon o ukidanju "bijelog hljeba".



- Više od 150 funkcionera je 2016. godine uzelo "bijeli hljeb". To je pet miliona maraka na godišnjem nivou. Sada će biti isto, svi će tražiti "bijeli hljeb" - rekao je Šukalo.



Stanivuković je istakao da Šukalo na vlastitom primjeru pokazuje kako se bori za dosljednu politiku. On je dodao da će svoje naknade proslijediti studentima, humanitarnim organizacijama, kulturno-umjetničkim društvima, majkama koje su premještene s posla samo zato što su vjerovale u neke ideje.



- Znamo ko se borio da se "bijeli hljeb" ukine. Narod treba vidjeti neku svjetlu tačku. Ja se naknada ne odričem, ali ću ih proslijediti onima kojima su potrebnije. Ja trenutno mjesečno raspodjeljujem 2.000 maraka na 17 studenata - kazao je Stanivuković.





(Avaz)