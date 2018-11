Konstitutivna sjednica novog, desetog, saziva Narodne skupštine Republike Srpske bit će održana danas u Banjoj Luci.

Arhiv / 24sata.info

Prije skupštinskog zasjedanja novoizabranim poslanicima bit će dodijeljeni certifikati Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.



Sjednicom će predsjedavati radno Predsjedništvo koje čine najstariji poslanik ovog saziva Dane Malešević (DNS) te tri najmlađa poslanika iz tri partije s najvećim brojem poslanika, Denis Šulić (SNSD), Davor Šešić (SDS) i Aleksandar Glavaš (DNS).



Predviđno je i polaganje svečane zakletve narodnih poslanika, novoizabrane entitetske predsjednice Željke Cvijanović i potpredsjednika Ramiza Salkića i Josipa Jerkovića.



Također, svečanu zakletvu u entitetskom parlamentu položit će i član Predsjedništva BiH iz RS-a Milorad Dodik.



Na prvoj sjednici novog saziva bit će izabran predsjednik Narodne skupštine RS, a odluka kojom se utvrđuje broj potpredsjednika bit će donesena uoči samog zasjedanja, dok će na kraju sjednice potpredsjednici biti izabrani.



Parlament po poslovniku može imati do četiri potpredsjednika - po jednog iz reda hrvatskog i bošnjačkog naroda, te jednog iz najveće opozicione stranke i jednog kako to odluče stranke većine.



Bit će pokrenute i inicijative za izbor delegata iz RS-a u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH i delegata u Vijeću naroda RS.



Budući da je krajnji rok za njihov izbor 6. decembar, parlamentrane stranke će do 28. novembra do 15 sati, dostaviti Narodnoj skupštini liste kandidata za izbore delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH i Vijeće naroda RS.



Po najavama predstavnika SNSD-a, skupštinsku većinu će činiti između 50 i 60, od ukupno 83 poslanika.

(FENA)