Predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) Vukota Govedarica izjavio je da će ta stranka u Narodnoj skupštini biti opozicija te neće u koaliciju s SNSD-om, niti će biti dio nove Vlade RS-a i neće joj dati podršku.

Arhiv / 24sata.info

Tvrdi da je Glavni odbor stranke njemu i članovima Predsjedništva dao podršku da pozicioniraju stranku u skladu s statutarnim normama, programom i platformom o postizbornom djelovanju.



Glavni odbor je, kaže, raspustio Gradsku organizaciju SDS-a u Doboju te isključio iz članstva SDS-a i novoizabrane poslanike iz tog grada u Narodnoj skupštini RS-a, Nebojšu Marića i Danijela Jošića, koji su se priklonili Obrenu Petroviću, čija žalba na isključenje iz SDS-a je danas odbijena.



-Stavili smo van snage zaključke usvojene na Skupštini gradske organizacije SDS-a Doboj, jer su kvalifikovani kao nestatutarni – ustvrdio je on, nakon višesatne sjednice Glavnog odbora SDS-a.



Pomenutim zaključcima dobojski SDS je izrazio spremnost da bude dio vlasti i u RS i na nivou BiH.



Govedarica je još ustvrdio da će do 10.decembra imati fomiranu komisiju za provođenje unutarstranačkih izbora te vjeruje da će do aprila biti izabran novi predsjednik SDS-a.



Potvrdio je i da su na sjednici Glavnog odbora odbačene žalbe i Konstadina Vasića i Uroša Vojinovića, na odluke o isključenju iz stranke.

(fena)