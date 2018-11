Povodom tvrdnji predsjednice Vlade Srbije Ane Brnabić da se „u Srebrenici nije desio genocid“, reagirao je predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić.

"Jedna stara mudrost kaže da “istinu uvijek treba tražiti u stvarnim činjenicama”. Zbog toga osjećam potrebu da, prije svega kao čovjek, a onda i predsjedavajući Vijeća ministara BiH, podsjetim predsjednicu Vlade Srbije na nekoliko stvarnih i kompletnoj domaćoj i međunarodnoj javnosti poznatih i dostupnih činjenica koje su utvrđene u presudama međunarodnih sudova i Suda BiH, a koje nepobitno dokazuju da je u Srebrenici počinjen zločin genocida.



Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju je, što bi predsjednica Vlade Srbije Ana Brnabić morala znati, u više sudskih predmeta koji su pravosnažno okončani, utvrdio da je u julu 1995. godine počinjen genocid nad bošnjačkim stanovništvom u Srebrenici.



Sve relevantne informacije o sudskim predmetima su dostupne javnosti, pa predsjednici Vlade Brnabić preporučujem neka, prije nego što naredni put da sebi za pravo da pogrešno tumači i neargumentovano komentariše presude, pročita, biće dovoljno i manji dio dokumentacije na osnovu kojih su međunarodne sudije presudile da je nad bošnjačkim stanovnicima u Srebrenici počinjen genocid i najgori zločin u Evropi nakon završetka Drugog svjetskog rata.



Zaprepašćuje činjenica da neciviliziranim negiranjem zločina genocida pokušavate relativizirati planski sprovedeno ubijanje preko osam hiljada nedužnih civila, negirati medjunarodno pravo i osporiti presude medjunarodnih sudova i postati promotor negiranja genocida kao zadnje faze njegovog potpunog izvršenja.



Predsjedsjednice Brnabić, građani Bosne i Hercegovine, a posebno Bošnjaci, znaju da već dugo, skoro stoljeće i po, traju hegemonistički projekti koji pokušavaju negirati Bosnu i Hercegovinu kao historijsku, političku i kulturnu činjenicu.



Sasvim je jasno, i to traje od Garašanina pa preko dogovora Cvetković-Maček, četničke ideogije Moljevića i đenerala Draže, do Miloševićevih velikosrpskih ciljeva i zločinačkog i genocidnog djelovanja Karadzića i Mladića i izvršioca njihovih projekata, da je postojao projekat istrebljenja Bošnjaka i uništenja Bosne i Hercegovine kao države. Ali, nisu svi bosanski Srbi bili na strani zločinačke Miloševićeve i Karadžićeve politike, a Bosna i Hercegovina je uvijek bila puna bosanaca i hercegovaca koji je vole i zbog toga projekat njenog uništenja nikada i nikome nije i neće uspjeti i to je činjenica koju trebate zapamtiti.



Zbog toga se historijske činjenice više nikada neće interpretirati prema nalogu ili željama Beograda, niti će uspjeti projekat negiranja genocida, revizije historijskih činjenica ili izjednačavanja žrtava i zločinaca, jer je Bosna i Hercegovina samostalna i suverena država u kojoj, zajedno sa svojim komšijama bosanskim Srbima i Hrvatima, žive državotvorno osviješteni Bošnjaci koji znaju svoju historiju, koji imaju puni i nezaobilazni politički suverenitet. I koji su ponosni na moralni kapital koji su ponijeli iz perioda agresije.



Zato, predsjednice Brnabić, počinjeni genocid bi trebao biti razlog za razmisljanje o greškama koje su učinjene u prošlosti, za iskreno pokajanje, i u konačnici za priznanje kao preduvjet neophodne katarze bez koje nisu mogući procesi pomirenja. Nije moguće graditi modernu i prosperitetnu Srbiju, bez suočavanja sa prošlošću. Zbog toga se nadam da će u Srbiji brzo doći lider koji će napraviti prekretnicu i koji će zbog zajedničke budućnosti priznati genocid. Vi to očito ne mozete ili ne želite.



I na kraju, historijske činjenice se nikada ne mogu izbrisati, a stotinu puta ponovljena laž uvijek ostaje samo laž, dok je istina samo jedna. A ona glasi da je u Srebrenici pocinjen genocid."

