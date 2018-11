Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine i počasni predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić izjavio je da neće tražiti od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića dokaze o tome da su se stranci miješali u izbore u Republici Srpskoj.

Mladen Ivanić / 24sata.info

"Neću insistirati ni na čemu, jer ničega nije ni bilo", kazao je Ivanić.



Vučić je 24. septembra, u jeku predizborne kampanje, izjavio da će "sačekati kraj izbora i onda će iznijeti frapantne dokaze o najbrutalnijem miješanju pojedinih zapadnih sila u izbore u RS".



"I još nađu Srbe koji će Srbiju da optužuju za miješanje, onda vam je sve jasno", rekao je tada Vučić, aludirajući na Ivanića, koji je ranije rekao da niko, pa ni zvanični Beograd, ne treba da se miješa u izbore u RS i favorizuje jednu političku opciju.



Komentarišući izjavu novoizabranog srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika, da će raditi na dogovoru i što boljem funkcionisanju BiH, Ivanić je kazao da je indikativna Dodikova izjava da "Predsjedništvo BiH postaje centralna politička figura".



"Ne bih imao ništa protiv da Dodik ostane pri svojom ranijim izjavama o BiH. To će, ako se i desi, biti protivustavno. Nadležnosti ne treba da se sele sa ličnostima", ocenio je on.



Ivanić je dodao da će biti zanimljivo gledati dalje Dodikove poteze, odnosno da li će, kako je najavio, sjednicama Predsjedništva BiH prisustvovati putem video linka, da li će sarađivati sa članom Predsjedništva BiH Šefikom Džaferovićem iz bošnjačkog naroda i da li će u zgradu Predsjedništva BiH unijeti zastavu RS.



Komentarišući Dodikovu najavu da će RS raditi na uspostavljanju svoje obavještajno-bezbjednosne službe i rezervnog sastava policije, Ivanić je naveo da se radi samo o Dodikovoj izjavi i da treba sačekati i vidjeti da li će se to zaista i desiti.



"Bezbjednosne agencije BiH ne treba prepuštati Sarajevu, jer su one i naše bezbjednosne agencije i u njima treba da budu najbolji srpski kadrovi", kazao je Ivanić.



(SB)