Mi ćemo ostati potpuno dosljedni i neumoljivi, odani svojim glasačima, ali i narodu koji je glasao za naše kandidate, kazao je predsjednik PDP-a Branislav Borenović.

Foto: NN

"Nećemo izdati narod i birače koji su glasali za nas. Dominantno i jedinstveno je razmišljanje u PDP-u da mi ne želimo da se prodajemo, naš obraz nije na prodaju, nećemo prodati vjeru za večeru ili vjeru za užinu. Skoro 300.000 građana RS i ljudi su potpuno iskreno glasali za naša dva ključna kandidata. Vjerovatno je taj broj bio i veći. To nam ne daje za pravo da se poigravamo sa biračima. Koristim ovu priliku da pozovem sve ljude dobre volje koji nisu zadovoljni aktuelnom vlašću da nam se pridruže, vrata PDP-a su otvorena za sve slobodnomisleće kvalitetne ljude", kazao je Borenović.



Kako je naveo, u PDP-u nastavljaju da insistiraju na programu obnove RS, na ekonomskoj, demografskoj, a posebno moralnoj obnovi.



"Tri prioritetna pravca, obavezno donošenje novog Izbornog zakona ili dramatičnije izmjene postojećeg. Izmjena zakonskih rješenja kako bismo imali nepristrasne javne medije. Institucionalno rješavanje brojnih ubistava, posebno da se sazna istina o ubistvu mladog Davida Dragičevića", dodao je Borenović.



Poručio je da u ovoj stranci imaju velika očekivanja od decembarskog izvještaja OSCE-a.



"Izvještaj bi trebao da potvrdi sve ono čemu smo bili svjedoci na dan izbora, mnogo nepravilnosti, mnogo propusta, kršenja izbornih pravila", poručio je Borenović.



Održana je sjednica Predsjedništva stranke na kojoj su potvrđeni jedinstveni stavovi.



"Očekujemo da će naši izabrani poslanici i parlamentarci vrlo snažno djelovati da se na ova tri pravca insistira do kraja", naveo je predsjednik PDP-a.



Počasni predsjednik PDP-a Mladen Ivanić poručio je da mu je drago vidjeti jedinstvo u stranci.



"Meni je kao nekom ko je vodio PDP drago mi je da je ostao potpuno jedinstven, partija koja čvrto stoji na stvarima koje je obećala građanima, što se nije upraljao u ovim danima poslije izbora, kada su se mnogi uprljali i pomalo zgadili političku scenu u Republici Srpskoj. RS može biti bolja, drugačija, savremenija i da može imati puno više demokratije. Jedan od ključnih zadaka je ogroman pritisak da se promijeni Izborni zakon, da bude puno otvoreniji, manje podložan zloupotrebama", poručio je Ivanić.



Kazao je da mu je drago da PDP poprima ulogu stabilne, čvrste partije koja ne mijenja principe.



"Obavezan sam da ostanem na onim principima na kojima sam bio. PDP će napraviti ozbiljan iskorak, sljedećih mjesec dana ćete to vidjeti. Klasični sistem političkog djelovanja ne pije vode. Otvorićemo vrata mnogim ljudima. Stalo nam je da RS ostane puno puno više, bazirana na principima stvarne demkratije. PDP nije partija koja je podložna bilo kakvoj dnevnoj političkoj trgovini", poručio je Ivanić.





(NN)