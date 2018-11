Zanima me da svaka posjeta članova Predsjedništva BiH ima neki rezultat, a da bih ostvario rezultat, spreman sam da idem bilo gdje. Ako ima razloga da idemo bilo gdje, ići ćemo, ako nema, mislim da nema potrebe da budem karikatura bilo gdje, kaže u intervjuu za "Nezavisne novine" Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i novoizabrani srpski član Predsjedništva.

- Ne očekujemo da je moguće da sprovodimo samo našu politiku, treba da bude politika koja bi mogla da bude od interesa za sve na nivou BiH u kapacitetu koliko BiH ima pravo da odlučuje o tim politikama - rekao je Dodik, koji je i lider SNSD-a.



Intervju prenosimo u cijelosti:



Danas imate sastanak s Draganom Čovićem, liderom HDZ BiH, i predstavnicima ove stranke. Da li je to jedan od vaših redovnih sastanaka ili će biti riječi o koaliciji?



- Naravno da ćemo analizirati našu saradnju i dogovarati se za neko buduće vrijeme u smislu kako ćemo dalje. Ali ono što je nesumnjivo, bez obzira na rasplet situacije, SNSD je sa svojim koalicionim partnerima nezaobilazan faktor politike, i ne samo u Republici Srpskoj, nego i na nivou Bosne i Hercegovine. U tom pogledu, treba da se susretnemo sa svima koji su politički partneri u FBiH.



Dugo godina radimo relativno dosta dobro sa HDZ BiH i zbog toga ćemo u tom pogledu s njima razgovarati, jer smatramo da je HDZ najbolji predstavnik hrvatskog konstitutivnog naroda u političkom smislu. Vidjećemo kakve su njihove namjere.



Ono što mislim jeste to da je veoma jasno da će se SNSD i HDZ BiH pratiti u tom nekom pogledu zajedništva, jer smatramo da smo reprezentativni i da predstavljamo srpski narod i Republiku Srpsku, a HDZ BiH je reprezentativna što se tiče hrvatskog naroda.



Što se tiče bošnjačke komponente, to je tako kako jeste. Јoš uvijek ne znam na koji način će se to kretati, kuda će ići. Mi smo rekli da ćemo sačekati da vidimo rasplet te situacije i onaj ko obezbijedi legitimnu većinu u FBiH cijenim da treba da bude prihvaćen i na nivou BiH.



Šta očekujete od pregovora o formiranju vlasti u Republici Srpskoj i da li je bilo pregovora s koalicionim partnerima o tome?



- Ono što smo radili prethodne dvije-tri sedmice i sve vrijeme nakon izbora jeste želja da pošaljemo jednu sasvim drugu priču i sasvim jedan drugi pristup. Politike koje se vode i razgovor o politikama je veoma važan, a ne raspodjela.



Ne želim i nećemo dozvoliti da to bude priča o tome kome šta pripada, a suština koalicije je dogovorena. Politika na svim nivoima, i u Republici Srpskoj i na nivou BiH, naša je zajednička i ko to može da prati, s nama je, a nakon toga možemo da razgovaramo o raspodjelama. Ne želimo raditi na principu politike ko je šta dobio i na koje se mjesto postavio. Ovaj put ćemo okrenuti stvar. Politike moraju biti sprovodive, moraju biti ljudi koji su privrženi tim politikama i da rade u okviru programa koji se usvoji.



Da li očekujete da u vlast u Republici Srpskoj uđe i Koalicija zajedno za BiH?



- Politike koje dogovorimo moraju biti podržane od svih. Naravno da su dio te politike i predstavnici Bošnjaka u Republici Srpskoj. To je potpuno legitimno i sastavni je dio politika u Republici Srpskoj i nema razloga da se s njima ne razgovara o svemu.



To je specifično, mi razumijemo dokle oni mogu, gdje mogu, ali isto tako smatramo da bazične stvari u odnosu na pozicije Republike Srpske ne mogu da budu osporavane ni od koga.



Mi ne tražimo ništa nego dejtonske pozicije Republike Srpske. To je pozicija koja podrazumijeva preispitivanje dosadašnjih politika u BiH. Ko god se prihvata jedne takve politike, on može da bude naš savjetnik i može da bude unutra.



Šta očekujete od formiranja vlasti na nivou BiH? Rekli ste da će Zoran Tegeltija biti predložen za predsjedavajućeg Savjeta ministara. Da li ste razgovarali s koalicionim partnerima u Republici Srpskoj ko će još biti dio Savjeta ministara i da li će se dugo čekati na formiranje vlasti na nivou BiH?



- Iz svega do sada proizlazi da čekamo političku reprezentaciju Bošnjaka. To je malo konfuzno i ne želim da ulazim u spekulacije. Oni koji imaju većinu u FBiH biće naši sagovornici. Potrebno je da razgovaramo o tome kakve politike želimo.



SNSD nema namjeru da da svoj kapacitet samo da bi se proširio mandat BiH. Trebaće učiniti nekoliko promjena i politika koje će dati dinamiku čitavom projektu BiH. O tome ćemo razgovarati, naravno imam neke prijedloge.



Ne očekujemo da je moguće da sprovodimo samo našu politiku, treba da bude politika koja bi mogla da bude od interesa za sve na nivou BiH u kapacitetu koliko BiH ima pravo da odlučuje o tim politikama. Vidjećemo.



Druga stvar, zagovaram izgradnju jednog stabilnog političkog društva koje svakako podrazumijeva preuzimanje potpune odgovornosti lokalnih faktora za političke procese, odbacivanje bilo kakvog stranog miješanja, jer se pokazalo da su sve ove kvalifikacije koje su inače spremni da daju stranci rezultat njihove promašene politike u posljednjih 20 godina ovdje u BiH. Ako nema te saglasnosti da se stranci udalje iz institucionalnog političkog života na način da se obezbijedi samo domaćim ljudima da odlučuju, ne znam o čemu bi se moglo uopšte dogovoriti u BiH.



Republici Srpskoj pripadaju četiri pozicije u Savjetu ministara, da li ste razgovarali ko će od Vaših koalicionih partnera preuzeti pozicije?



- Preuranjeno je govoriti o tome.



Šta očekujete od saradnje s druga dva člana Predsjedništva BiH?



- U okviru naših nadležnosti koje su, nesumnjivo, u BiH najveće, očekujem da Predsjedništvo bude epicentar svih političkih institucionalnih dešavanja u BiH. Očekujem da se svi organi stave u funkciju Predsjedništva BiH, onako kako je to predviđeno Ustavom i vjerujem da je to moguće.



Da li ima naznaka gdje će Predsjedništvo BiH nakon inauguracije 20. novembra otići u prvu zvaničnu posjetu, da li će to biti Beograd, Zagreb ili Brisel?



- Nisam razgovarao na tu temu. Ako ima razloga da idemo bilo gdje, ići ćemo, ako nema, mislim da nema potrebe da budem karikatura bilo gdje.



Naputovao sam se i ne pada mi na pamet da mlataram po svijetu samo onako da bih se uslikao i ništa ne radio. Zanima me da svaka posjeta ima neki rezultat, a da bih ostvario rezultat, spreman sam da idem bilo gdje.



Kada stupite na funkciju, trebalo bi da budete prvi predsjedavajući. Hoćete li napraviti "pospremanje" po diplomatskoj mreži koju predlaže Republika Srpska, da li očekujete opstrukciju od druga dva člana Predsjedništva BiH?



- Izgleda da ta struktura nije dala rezultate za BiH i samo je bila dodatak u svađama u okviru BiH zato što su se razni ambasadori ponašali onako kako oni misle i to je samo dovodilo do toga da se u BiH razlike još više povećavaju.



Dakle, što se mene tiče, diplomatska struktura nije dala rezultat. Srbi moraju primarno da razmišljaju da su predstavnici srpskog naroda i Republike Srpske, pa onda i BiH.



Mislim da su oni to sve izokrenuli, i da oni rade za Republiku Srpsku, ne da bi naštetili FBiH, nego na tome da ostvaruju privredne mogućnosti, da su objašnjavali strukturu i politiku u BiH onako kakva ona jest, a ne navijački kako su to činili.



Moj prijedlog će biti da svi ambasadori budu povučeni i da se napravi nova struktura.



Očekujete li da bi BiH u ovom četverogodišnjem mandatu, ukoliko Vas druga dva člana Predsjedništva BiH budu pratila, mogla da napravi iskorak ka demokratskom svijetu?



- BiH mora da dođe do svoje suštine, a to je da je ona zajednica dva entiteta i tri naroda, i da oni imaju potpuno suvereno upravljanje.



Ako visoki predstavnik bude radio isto kao i u protekle četiri godine, ovo će biti samo promašeni mandat, a ne želim da budem dio promašenog mandata.



Opozicija u Republici Srpskoj nakon pobjede SNSD-a je "rasturena". Koliko je dobro za Republiku Srpsku da nema jaku opoziciju?



- Ovdje se opoziciona borba shvatila kao rušilačka borba, pa ste imali situaciju u Narodnoj skupštini Republike Srpske gdje se onemogućavalo fizički da se radi i mnogo šta drugo. To nije opozicija, opozicija je nešto sasvim drugo.



Sve što se dešava danas rečeno je na izborima, koji su nesumnjivo odredili ko su pobjednici, a ko nisu.



Naša politika je upravo da ne gubimo na tim trivijalnim stvarima, bolesnim ambicijama u politici, nedovršenim ljudima, skorojevićima koji su ušli da bi se samo dodvoravali i sticali poene.



Treba da sjednemo kao grupa ozbiljnih ljudi i da vidimo šta u ovom nemirnom svijetu možemo da učinimo da budemo dio stabilnijeg društva. Takvi ljudi nam trebaju i iz opozicije, i iz vlasti, i van politike, svi oni koji imaju povjerenje u vrijednosti koje se grade u Republici Srpskoj, mogu da budu dio ekipe. Oni koji će praviti scene, performanse, neka ostanu na marginama društva i političkog života, a mislim da će tako i biti.





