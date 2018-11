Nisam očekivao da će Dragan Čavić, kao godinama jedan od najžešćih kritičara vlasti u Republici Srpskoj, uraditi to što je uradio – kaže za Srpskainfo član Glavnog odbora SDS Dragan Mektić.

Dragan Mektić / 24sata.info

Mektić kaže da bi Čavićev potez razumio da se nije „ostvario“ u Savezu za pobjedu, ali mu ne može oprostiti da će „postići dogovor o zajedničkom koaliranju sa SNSD“.



– To onda govori da nije tačan razlog da nije zadovoljan stanjem u koaliciji u SzP, već zato što je imao razgovore i što se vjerovatno obećao Miloradu Dodiku. Mislim da je to šokantno i za građane Banjaluke i za sve birače koji su glasali za njega, jer sigurno je da niko nije imao ni u podsvjesti takvu mogućnost da će se Čavić prikloniti SNSD. Može sada da traži razna opravdanja koja nisu uvjerljiva, ali je očigledno da tu postoji raniji dogovor i neke ranije konekcije, a da su ovi izbori i rezultati samo neka vrsta opravdanja – kaže Mektić.

On ne odbacuje ni sumnju da je Čavić možda i bio Dodikov „ubačeni element“ u opoziciji.



– Ne mogu to da tvrdim, ali postoji sumnja u tako nešto, jer se to sada tako ispostavilo. Postojala su neka „pogovaranja“ u tom pravcu, ali ja lično nisam vjerovao prateći njegovo političko djelovanje. Međutim, život nas uči da je sve moguće. Apsolutno je posrijedi nekakav interes, jer ponavljam – razumio bih da se njegova stranka nije ostvarila u okviru SzP i da ga onda napušta i ide samostalno, ali da se odmah prikloni vladajućem bloku samo ukazuje na postojanje određenog jakog interesa – ističe Mektić.



On, međutim, smatra da ovakva situacija možda i nije toliko loša i vidi je kao šansu da se neke stvari u opozicionom bloku konačno raščiste.



– Možda je to i dobro, jer smo bili u nekoj vrsti lažne koalicije i možda je dobro da se ovo raščisti na ovakav način. Mislim da ćemo poslije toga biti načisto ko je opozicija, a ko je neka vrsta političkih subjekata koji isključivo traže lične interese u svom političkom djelovanju i ovo treba iskoristiti na pravi način. Što se tiče SDS, mislim da većina članova stoji na fonu da ovaj problem u SDS treba riješiti kroz organe stranke i da će, prije svega, Glavni odbor i drugi organi stranke na najbolji način riješiti čitavu situaciju i da će se stanje u SDS stabilizovati – zaključuje Mektić.





(Srpskainfo)