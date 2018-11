Član Glavnog odbora SDS-a Mirko Šarović izjavio je danas da jedna ozbiljna politička organizacija, kakva bi trebalo da je SDS, treba da ima svoja pravila i jednu politiku.

Mirko Šarović / 24sata.info

"U jednoj stranci ne mogu da budu dvije politike. Stranka treba da nađe način kako će da definiše jednu politiku i ako treba da je mijenja, da je mijenja na Glavnom odboru. Ja se toga pridržavam", izjavio je Šarović.



On je dodao da nije ovlašten da tumači ili daje komentare na odluke SDS-a, ali da aktivno učestvuje u kreiranju odluka na Glavnom odboru i drugim tijelima u okviru SDS-a.



Šarović nije želio da komentariše odluku predsjednika SDS-a Vukote Govedarice da iz stranke isključi Obrena Petrovića.



"Ne mogu komentarisati pojedinačne odluke predsjednika SDS-a. To je pravo koje on izvlači iz Statuta i on je najbolja osoba za komentar takve odluke. Lično nisam o njoj upoznat", naglasio je Šarović, prenosi Srna.



Prema njegovim riječima, to nije tema o kojoj bi trebalo da bude raspravljano na današnjoj sjednici Regionalnog odbora SDS-a Sarajevsko-romanijske regije u Istočnom Sarajevu.



"Odbor ne donosi odluke, nego zauzima određene stavove i koordiniše regionalna dešavanja u okviru jedne političke organizacije, kao što je SDS. Svoj stav ću da iznesem na sjednici Odbora", saopštio je Šarović.



(24sata.info)