Predsjednik Republike Srpske i SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da ima dobru saradnju s Obrenom Petrovićem na projektima koji se grade u Doboju, te da ne vidi zašto bi to bio razlog za njegovo isključenje iz SDS-a.

Na pitanje da prokometariše to što je lider SDS-a Vukota Govedarica saopćio da je Obren Petrović izbrisan iz člansta SDS-a i da li smatra da to ima veze s njegovom jučerašnjom posjetom Doboju, Dodik je rekao da, ako to ima veze, sutra će otići u Gacko, pa neka isključe Vukotu Govedaricu.



- Zašto bi to imalo veze sa mnom? To je njihova unutrašnja stvar. Išao sam u Doboj da vidim kako stoje projekti, izgradnja sportske dvorane i bolnice. Dan prije posjete je deblokirana procedura vezano za izgradnju dionice autoputa na tom području... – rekao je Dodik.



S gradonačelnikom Doboja, kazao je, dobro sarađuje, a rezultat toga je izgradnja sportske dvorane, bolnice, regulacije rijeke Bosne i autoputa u čijim izgradnjama učestvuje Vlada RS-a.



- Dogovorio sam s Petrovićem da njegova dva poslanika iz Doboja, po njihoj odluci se priključe skupštinskoj većini, koju predvodi SNSD, a Petrović će u Predstavničkom domu Parlamenta BiH raditi s nama i biti dio poslaničke ekipe zajedno sa SNSD-om. I drago mi da se to dešava – rekao je Dodik novinarima u Banjoj Luci.



Potvrdio je da će Nedeljko Čubrilović ostati predsjednik Narodne skupštine RS, a da je želja da RS ima ekspeditivnu vladu.

