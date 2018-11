Valentin Incko, visoki predstavnik u BiH, danas će tokom predstavljanja svog izvještaja Savjetu bezbjednosti UN-a o stanju u BiH informisati to tijelo da Srbi još nisu konstitutivan narod na cijeloj teritoriji FBiH, saznaju "Nezavisne".

Ipak, najveći dio svog izvještaja Incko će posvetiti izbornom procesu i upozoriće na mnogo loše retorike, zastrašivanje glasača, pritisak na glasače da glasaju u skladu s željama pojedinih stranaka, ali će isto tako istaći da je malo vremena u kampanji posvećeno vladavini prava, ekonomskim integracijama i stvaranju novih radnih mjesta. Uz to će ukazati i na negativne migracione trendove koji BiH ostavljaju bez najproduktivnijeg dijela stanovništva.



Što se tiče izbora, ukazaće i na to da standardi Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju u pogledu organizovanja izbornog procesa ni ovaj put nisu implementirani. Podsjetiće i na primjedbe od strane nekih političkih partija i nevladinih organizacija u vezi sa samim izbornim procesom, a upozoriće i na to da lokalni izbori u Mostaru nisu održani još od 2008. godine.



Nove vlasti će pozvati da što prije dođe do izmjena Izbornog zakona kako bi se preporuke međunarodne zajednice implementirale, ali će i upozoriti na to da još nije implementirana odluka "Sejdić i Finci", koja je važna ne samo s aspekta ljudskih prava nego i aspekta evropskih integracija.



Najvažniji elementi njegovog izvještaja, pored izbora i pomirenja, biće i potreba stvaranja uslova za vladavinu prava, a ukazaće i na neke primjere u proteklom periodu, kao i nastavak evropskih integracija.



Pohvaliće slanje odgovora na upitnik Evropske komisije, a podsjetiće i na to da se pripremaju dopunski odgovori. Pozvaće vlasti da ubrzaju evropski put, a zasad nije jasno da li će u svom izvještaju pomenuti i evroatlantske integracije, s obzirom na to da se Rusija protivi takvoj formulaciji.



Incko će ukazati na primjedbe Dragana Čovića, predsjednika HDZ BiH, o načinu izbora Željka Komšića za hrvatskog člana Predsjedništva BiH, a podsjetiće i na to da ništa nije urađeno da se implementira odluka Ustavnog suda BiH u predmetu "Ljubić", kojom bi bio riješen način izbora delegata u Dom naroda FBiH.



Naglasiće i da vlasti BiH nisu uradile mnogo na reformama, a da je ovaj saziv parlamenta BiH bio jedan od najneefikasnijih dosad. Ukazaće i na osporavanja i kršenja Dejtonskog sporazuma i upozoriti da se Dejton ne smije kršiti.



Takođe, Incko će, kako saznajemo, osuditi povlačenje Izvještaja o događajima u i oko Srebrenice u ljeto 1995. godine od strane Narodne skupštine RS i istaći da ovakvi potezi štete pomirenju i stvaranju uslova za suživot u BiH.



Jedna od rijetkih stvari koje će Incko pohvaliti je usvajanje izmjena i dopuna Zakona o krivičnom postupku.



U Centrima civilnih inicijativa BiH slažu se sa dijelom Inckovog izvještaja o tome da je vlast loše radila. Oni ističu da je skoro polovinu mandata aktuelna većina radila s nestabilnom većinom, a u posljednjih godinu dana bez ikakve parlamentarne većine.



"Parlamentarna skupština BiH je poznata u regiji i šire po veoma malom broju usvojenih, ali velikom broju odbijenih zakona. PS BiH je aktualni mandat okončala sa svega jednim odbijenim zakonom manje od broja usvojenih", istakli su oni.



