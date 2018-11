(24SATA.INFO)

Hoću da radim sve što treba za mir u ovom regionu. Ako mogu da pomognem bilo kome. I Srbiji i Hrvatskoj, i pojedinačno i politički da bude bolje, računajte na mene, kazao je u emisiji "Licem u lice sa Ivasom" na srbijanskom Telegraf TV-u novoizbarani član Predsjedništva Željko Komšić.

"Što se tiče Hrvatske i odnosa generalno sa Srbijom i Hrvatskom, možete računati na mene, jer ću u punoj mjeri biti posvećen tome da to budu dobri i prijateljski odnosi. Ali, vas molim, i u Zagrebu i Beogradu, samo da znate, gdje prelazite granicu. I gdje pokazujete dokumenta. To je na Savi, to je na Drini, to je na Uni. Samo to poštujete i nećete imati nikakvih problema sa mnom", rekao je Komšić.



Nakon ovih krajnje umjerenih poruka Komšića stigle su reakcije od strane aktulenog predsjednika RS-a Milorada Dodika i srbijanskog ministra odbrane Aleksandra Vulina, neformalnog glasnogovornika predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.



Predsjednik RS-a Milorad Dodik bio je odmjeran u reakciji, kazavši da zna gdje se nalaze granice i da on te granice poštuje.



Na pitanje Srne da prokomentariše Komšićevu izjavu da je “Srbiji granica na Drini i da to poštuju da ne bi bilo kakvih problema”, Dodik je rekao da Republika Srpska poštuje Ustav i Dejtonski sporazum i dobro zna gdje su granice, pa i granica na Drini, na koju Komšić upozorava Srbiju.



Za razliku od Dodika, ničim izavan, naprosto je pobijesnio ministar odbrane Republike Srbije Aleksandar Vulin koji je izjavio da novoizabrani član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić ni manje ni više nego "neprekidno prijeti Srbiji", ali da ne odgovara na pitanje ko je "pokušao da ubije Aleksandra Vučića u Srebrenici".



Povodom Komšićeve poruke Beogradu da je granica sa Srbijom na Drini i da to treba poštovati, jer će u suprotnom biti problema, Vulin kaže da je "dokaz da imate državu kada na vašem prostoru znate ko pokušava da ubije nekoga i zbog toga bude kažnjen", prenose beogradski mediji.



"Gospodin Komšić nam neprekidno prijeti i to smo razumijeli, ali prije nego što mu odgovorim na ovu posljednju prijetnju, samo hoću da ga pitam - ko je pokušao da ubije Aleksandra Vučića u Srebrenici i kada misli da nam da odgovor na to jednostavno pitanje", rekao je Vulin.



On navodi da je Komšićevu poruku odlično razumio. "Jedino što nismo shvatili jeste kako će da nas kazni, hoće li da nas šamara ili će da nam zavrće uši", pitao je Vulin.



Ostaje međutim, nejasno kakve veze između međunarodno priznate granice između Bosne i Hercegovine i Srbije sa nemilim događajima na koje se poziva Vulin nazivajući ih pokušajem ubistva.



Očito je da srbijanski ministar još uvijek nije u stanju da prihvati ono što je potpisom na Dejtonski mirovni sporazum Republika Srbija potpisala. Granice na Drini.

