Republika Hrvatska otvara konzulate po Bosni i Hercegovinu uz pratnju Dragana Čovića. Međutim, niko ne pita čijim to novcem Hrvatska otvara konzulate po Bosni i Hercegovini? Ja ću otvoreno reći; našim novcem, novcem građana Bosne i Hercegovine, kazao je danas lider DF-a Željko Komšić.

Željko Komšić / 24sata.info

"Nedaleko od Livna u kojem se danas otvara konzulat, koristeći vodu iz akumulacije Buškog jezera Hrvatska elektroprivreda godišnje proizvede ogromne količine električne energije što joj donese nezakonite, čiste dobiti od minimalno 70 miliona maraka. Hrvatska to radi potpuno nezakonito bez sporazuma sa Bosnom i Hercegovinom, a po "dozovoli" njene ugašene paratvorevine tzv. Herceg Bosne", naveo je Komšić.



Pozivam predstavnike vlasti Republike Hrvatske da prestanu sa bahaćenjem i pljačkom Bosne i Hercegovine. Otvaranje konzulata nije toliko problematično. Problem leži u tome što se ti konzulati otvaraju sredstvima koja su "stečena" pljačkom građana Bosne i Hercegovine - poručio je Komšić.



"Kada mi kažemo da morate prestati sa pljačkom, da morate vratiti imovinu Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj, vi kažete da mi ne želimo dobre prijateljske odnose. Kada mi kažemo da prestanete sa korištenjem resursa Bosne i Hercegovine, vi kažete da mi ne želimo dobre prijateljske odnose. Postavlja se pitanje, šta se onda podrazumijeva pod dobrim prijateljskim odnosima? To da nas vi pljačkate a da mi šutimo? Ako kažemo da to tako ne može, onda smo mi ti koji kvare dobrosusjedske odnose", naglasio je Komšić.



Dodao je da takav odnos Republike Hrvatske upravo šteti Hrvatima u Bosni i Hercegovini.



"Neće gospodo otvaranje vaših konzulata u Bosni i Hercegovini Hrvate zadržati u ovoj zemlji. Na ovaj pljačkaški način kreirate ambijent besperspektivnosti ove države i njenih građana uključujući i Hrvate. Da je sreće, ona politika koja sebe u Bosni i Hercegovini voli nazivati hrvatskom, usprotivila bi se pomenutom pljačkanju, što nije slučaj, nego naprotiv, politika HDZ-a BiH je saučesnik u pljačkanju države Bosne i Hercegovine i njenih građana", zaključio je Komšić.



Dodao je da Hrvatska ne poštuje međunarodno priznate granice Bosne i Hercegovine, samim time što bez ikakve prethodne saglasnosti koristi, tačnije nekažnjivo pljačka resurse Bosne i Hercegovine, u čemu joj podršku daje prekogranična kriminalna organizacija HDZ BiH.





(24sata.info)