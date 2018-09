Britanski ambasador u Bosni i Hercegovini Matt Field objavio je prvi blog od preuzimanja dužnosti posvećen temi Općih izbora 2018. u BiH zakazanih za 7. oktobar, gdje podsjeća da će bh. građani imati priliku da odluče o pravcu kojim će se njihova zemlja kretati u naredne četiri godine.

Matthew Field / 24sata.info

Ambasador Field naglašava da Ujedinjeno Kraljevstvo, kao garant Dejtonskog mirovnog sporazuma i koje pruža snažnu podršku BiH, ima obavezu i veliku želju da vidi dalji napredak ove zemlje.



On ističe da se i sam često pita šta bi uradio da može glasati, istaknuvši da se u tom slučaju zamisli na mjestu nekoga ko je na pola karijere, ko sa jedne strane razmišlja o roditeljima u poznim godinama, a s druge o budućnosti svoje male djece. Tada, kaže, razmišlja šta bi to samom sebi savjetovao, koja bi pitanja sebi postavio.



- Prvo, izađi na izbore i glasaj. Zašto? Jer neizlazak na izbore, usljed apatije, frustriranosti ili nezainteresovanosti, što se obično dešava sa gotovo pola glasača u BiH, jeste izbor i glas sam po sebi. Neizlazak znači prihvatanje stvari onakvim kakve danas jesu. Neizjašnjavanje na izborima je doprinos statusu quo. A u razgovorima sa ljudima širom BiH, od samo nekolicine sam čuo kako su uvjereni da se stvari ne mogu promijeniti na bolje. Tako da bih podsjetio samog sebe da je izlazak na izbore privilegija koju nemaju svi u svijetu pa bih učinio sve da izađem na izbore i glasam. Izbore odlučuju oni koji glasaju (Larry Sabato) - podvukao je ambasador Field na blogu.



Drugo, navodi on dalje, ko može imati motivaciju da glasa, ako nema povjerenja u rezultate? Zato bi, kaže, nastojao da učini sve u svojoj moći da podrži one koji žele slobodne i pravedne izbore. Smatra da u BiH koalicija NVO-a "Pod lupom" radi sjajan posao u nastojanju da osigura prisustvo nezavisnih posmatrača na svakom biračkom mjestu - njih 4.000 na sam dan izbora.



Mišljenja je da su i mediji skoro jednako važni za isticanje problema, držanje političara za riječ, te time što prenose zabrinutost građana.



- Treće, zapitao bih se šta to želim za svoju djecu, roditelje, sebe i svoju zemlju, te ko ima najbolji plan za ostvarivanje tih želja. Za očekivati je da te želje počinju sa dobrim radnim mjestima, kvalitetnim obrazovanjem i zdravstvom, te boljim javnim uslugama. Sa sigurnošću i skrbi za moje roditelje, prilikama i najboljom pripremom moje djece za život koji je pred njima. Ko mi to može omogućiti? - zapisao je britanski ambasador.



Podvlači da bi se natjerao da takva pitanja postavi svima koji od njega traže da glasa za njih. A onda bi se, podvukao je on, osvrnuo na ono što su do sada uradile stranke i pojedinci koji su već imali priliku biti na vlasti: "lako je obećati, a teško je ispuniti obećano".



- Na kraju, zapitao bih se da li svoj glas dajem iz straha ili iz nade. Da li glasam zbog onog čega se bojim – onih "drugih" koji mogu biti neka vrsta unutrašnjeg neprijatelja, nekog stranca ili tamo neke institucije. Glasanje iz straha od onog što bi se moglo izgubiti – pozicija, identitet, privilegije – može upravo učiniti sve to nedostižnijim. Glasanje iz nade, i zbog planova za budućnost, pomaže njihovom dostizanju - ocijenio je Field.



U konačnici ambasador poručuje bh. građanima - "sedmi oktobar je dan vaših izbora, ne mojih". naglašava da sam neće glasati, ali će se pridružiti kolegama iz Britanske ambasade, međunarodnim posmatračima, ljudima iz "Pod lupom", novinarima i mnogim drugima, u posmatranju i davanju podrške demokratskom procesu.



- Nadam se da ću mnoge od vas vidjeti taj dan, dok budućnost Bosne i Hercegovine uzimate u svoje ruke i glasate za one koji vam mogu pomoći da izgradite bolji život za sebe i svoje porodice - zaključuje britanski ambasador u BiH Matt Field na blogu, saopćeno je iz Ambasade Velike Britanije u BiH.





(FENA)