U gostujućem komentaru za njemački list Welt bivši visoki predstavnik u BiH Christian Schwarz Schilling piše: "Srbija iKorektura granica po etničkom principu ima fatalne posljedice po region.

Čini se da se jasan stav EU da nema povlačenja granica po etničkom principu, koji je postojao početkom godine, polako razvodnjava. Izjavu komesara EU Johannesa Hahna tokom susreta sa albanskim premijerom Edi Ramom i premijerom Kosova Ramušom Haradinajem da EU nema ništa protiv korekcija granica smatram nepromišljenom. Zapanjujuće je da se zvanični stav EU mogao tako preokrenuti.



Stoji li Njemačka sada sama na principima dosadašnjih načela, međunarodnog prava i važećih zakona? Upozorenja i obećanja da regionalna stabilnost neće i ne smije biti ugrožena novim povlačenjem granica su nakon dosadašnjih iskustava sa etničko-nacionalnim snagama u regionu Balkana, pogrešna procjena i gruba pogreška. Predsjednik RS Milorad Dodik godinama aktivno radi na razbijanju države BiH. Pri tome Dodik od strane EU do sada nije iskusio pokušaj da ga se zaustavi u nastojanju da otcijepi RS i pripoji je Srbiji. Ovdje se ne radi samo o retorici, već o istinskoj provedbi zacrtanih ciljeva. U otvorenom pismu Federiki Mogerini smo mi, tri bivša visoka predstavnika, ukazala na ovu krajnje zapaljivu situaciju.



Bivši visoki predstavnik Schwarz Schilling čudi se kako je u EU moglo doći do takvog zaokreta kojim bi se priznalo prekrajanje granica po etničkim linijama



Novo povlačenje granica i razmjena teritorija, koje je najprije Srbija uvela u igru, bazirano je na ideji velikosrpske države. To je devedesetih godina odvelo region u rat i izazvalo strašan genocid.



Mi ne sumnjamo da će novo povlačenje granica destabilizirati postojeće sporazume u Makedoniji, Crnoj Gori i potkopati zajedničku državu kakva je BiH. Evropsku uniju i Evropu poznajemo dovoljno dobro da bi znali da nas je naša krvava istorija naučila da živimo u multietničkim društvima, umjesto da povlačimo nove granice kako bi stvorili monoetničke države. Ideja od nametnute etničke homogenizacije, koja je dovela do progona i masovnih ubistava u Evropi, nikada neće moći biti njemačka pozicija", prenosi list Welt.

