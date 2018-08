Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić tvrdi da nema razloga za njegovu smjenu, jer kako kaže, ne postoji migranska kriza.

Mektić je na konferenciji za novinare optužio ruskog pisca Zahara Prilepina, kojem je nedavno zabranjen ulazak u BiH i dolazak u Banju Luku, da je bio uključen u aktivnosti razbijanja opozicije u Republici Srpskoj (RS).



Prilepin je, kaže, 20-30 puta dolazio u BiH, a u evidencijama ga ima samo 2017.godine te je postavio pitanje na koji način je ulazio u zemlju, šta je radio i s kim se sastajao.



-bUlazio je tako da ne bude prijavljen na graničnim prijelazima. U Rusiji je Prilepin vodio jednu utradesničarsku partiju, koja je zabranjena od ruskih vlasti. Ovdje se sastajao s ljudima i razrađivali su planove kako treba uništiti opoziciju u RS. Zadnji takav sastanak je bio u Andrićgradu, a učestvovao je i Milorad Dodik, Emir Kusturica i još neke osobe – ustvrdio je Mektić.



Prilepin se, dodaje, nije libio ni puški, a ratovao je u Čečeniji, Ukrajini...



- Kod njega je ratovao i Bratislav Živković, poznat kao komandant Četničkog pokreta u Srbiji – ustvrdio je Mektić i dodao da Prilepin, osim što je pisac, ima i drugu stranu.



- Ne možete dolaziti ovdje i tražiti ljude za strana ratišta i pozivati da treba opet uzeti pušku u ruke - ustvrdio je on.



Kazao je da je laž da su Ministarstvo sigurnosti BiH i on lično učestvovali u pravljenju spiska nepoželjnih osoba.



- Nema liste nepoželjnih Rusa – dodao je Mektić.



U svakoj državi, dodao je, postoje baze inkriminisanih osoba stranog porijekla.



- U toj bazi ima oko 2.000 stranaca i oko 98 posto njih je afroazijskog porijekla za koje se može vezati ekstremizam, radikalizam i terorizam. I tu bazu kreiraju sigurnosne agencije, a ne ministar niti odobrava tim agencijama da unesu te osobe u bazu – kazao je on.



Istakao je da ga je o toj bazi u jednom od razgovora pitao i ruski ambasador u BiH Petar Ivancov, a da su se neki od detalja pojavili potom u javnosti.

(fena)