Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović kazao je, povodom obilježavanja 25. godišnjice osnivanja tzv. Herceg-Bosne, da je riječ o činu kojim HDZ BiH i član Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda BiH Dragan Čović, kao glavni politički pokrovitelj tog događaja, nanosi trajnu moralnu i političku štetu svim građanima Bosne i Hercegovine, a najviše bh. Hrvatima.

arhiv / 24sata.info

- U presudama Haškoj šestorci Herceg-Bosna, Pretresno i Žalbeno vijeće su, primjenjujući stroga mjerila međunarodnog krivičnog prava, utvrdili da je Herceg-Bosna rezultat pokretanja udruženog zločinačkog poduhvata, koji je imao za cilj stvaranje hrvatskog entiteta u BiH, te njegovo ujedinjenje sa susjednom Hrvatskom. Herceg-Bosna nikada nije bila država, bez obzira na nominalne pretenzije. To je isključivo bilo kidnapovanje institucija Republike BiH na dijelu njene teritorije, koje je izvršeno sa kriminalnom svrhom. Samo to su pravni fakti, koje priznaje cjelokupna međunarodna javnost i institucije civiliziranog svijeta. To može izazivati ovu ili onu emocionalnu reakciju kod gospodina Čovića, ali emocije su jedno a pravne činjenice drugo, i svako ko poštuje sebe i svoj narod to prihvata, a ovdje je izgleda riječ o nečemu drugome a ne o poštovanju - kazao je Džaferović, saopćeno je.



Dodao je da "HDZ BiH, svojom privrežnošću toj presuđenoj ideji, gura hrvatski narod u BiH izvan moralno-pravnih okvira civiliziranog svijeta, čime delegitimizira osnove svoje politike".



- Umjesto slavljenja godišnjice osnivanja te tvorevine, bilo bi prigodnije obilježavati trenutak njenog gašenja kao civilizacijski iskorak u borbi protiv etnocentrizma i sistemskog nasilja, koje je uključivalo masovna ubistva, logore i deportacije kao metoda ostvarivanja tog političkog cilja. U zemljama civiliziranog svijeta se slavi pobjeda nad takvim politikama, i istrajat ćemo u tome da tako bude i u Bosni i Hercegovini. Oni koji slave osuđene ratne zločince i njihove ideje neće imati ni moralnu ni političku snagu da nas zaustave u našim opravdanim zahtjevima, koji će nadvladati. Na to nas obavezuje pijetet prema žrtvama i njihovim porodicama - poručio je Džaferović.



Istakao je da je u Bosni i Hercegovini u proteklom periodu postojao "prikriveni pokušaj da se ostvari neka forma političkih ciljeva Herceg-Bosne, ali da je to uspješno spriječeno i da će uvijek biti spriječeno".



- Nećemo dopustiti da Bosnu i Hercegovinu guraju nazad. Bosna i Hercegovina će ići naprijed, ka tome da se što više približi standardima modernih država, u kojima se poštuju odluke međunarodnih pravnih institucija - od Međunarodnog krivičnog tribunala do Evropskog suda za ljudska prava. Idući tim putem, ostvarit ćemo u doglednom roku Bosnu i Hercegovinu kao državu ravnopravnih građana, u kojoj vladaju zakoni a ne mračno opskurno naslijeđe retrogradnih politika - zaključio je Džaferović, stoji na kraju saopćenja.

(FENA)