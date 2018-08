Samo slavite UZP-a i pravite mimohode, naš odgovor će biti masovni mimohod 7. oktobra do biračkih mjesta da damo glas gospodinu Željku Komšiću.

Povodom proslave 25. godišnjice formiranja zločinačke paradržave takozvane Herceg-Bosne oglasio se Semir Drljević Lovac, predsjednik Prve mostarske partije.



Drljević ističe da je sramotno da se i nakon pravosnažne presude Udruženom zločinačkom poduhvatu od strane HDZ-ovih zvaničnika koji obnašaju najviše državničke funkcije proslavlja godišnjica formiranja zločinačke paradržave.



- Dragan Čović i HDZ organizovali su najveći mimohod u istoriji hrvatskog naroda i to mimohod za Njemačku, Austrijui Irsku gdje Hrvati danas traže svoju budućnost i budućnost svoje djece. Posljednje 4 godine mandata Dragana Čovića u Predsjedništvu BiH najbolji su primjer kako se ne radi u interesu svog naroda i svih gradjana Bosne i Hercegovine. Prostori na kojima HDZ vlada su sve prazniji, Duvno, Livno i Posušje će uskoro biti potpuno prazni, a iz Mostara i zapadne Hercegovine ima više gastarbajtera nego ikada. To je rezultat HDZ-ove i Čovićeve vlasti i njihov pogled na Bosnu i Hercegovinu, kaže Drljević i poručuje:



- Svi oni koji s punim pravom smatraju ovu državu svojom, i vide u Bosni i Hercegovini budućnost svoje djece, trebaju na ove mimohode i ovu politiku odgovoriti velikim mimohodom do izbornih mjesta 7. oktobra i dati svoj glas Željku Komšiću.





