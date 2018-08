Predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović povodom obilježavanja 25. godišnjice od osnivanja zločinačke paradržave tzv. Herceg Bosne obratio se javnosti prigodnim autorskim tekstom.

Autorski tekst Cvitanovića objavljen na portalu Dnevnik.ba prenosimo u cijelosti.



"Kada 1991. godine bilo jasno kako je krenula velikosrpska agresija, najprije na Sloveniju a zatim i na Republiku Hrvatsku samo su naivni vjerovali da će planirana agresija zaobići i BiH.



Nedugo zatim dok su mnogi vjerovali pa i govorili „ovo nije naš rat“ agresor je već počeo svoj krvavi pir i na području BiH. Suočeni sa ovom činjenicom čelni ljudi hrvatskog naroda u BiH utemeljili su HZ HB kao političku, kulturnu, gospodarsku i područnu cjelinu Hrvata u BiH. Bio je to odgovor hrvatskog političkog vodstva na velikosrpsku agresiju.



Povijesne okolnosti i uloga međunarodne zajednice doveli su do toga da HZ HB u kolovozu 1993. godine, a na temeljima Owen-Stoltenbergovog mirovnog plana, preraste u HR HB.



Poznate su činjenice kako je nakon toga HR HB u ožujku 1994. godine bila supotpisnica Washingtonskog sporazuma kojim je dogovoreno stvaranje FBiH kao zajednice hrvatskog i bošnjačkog naroda. Navedene činjenice jasno ukazuju kako su najprije HZ HB a zatim HR HB nastale kao krik hrvatskog naroda za očuvanjem njegove slobode i opstojnosti u BiH.



Poznato je kako je u tim najtežim godinama upravo prostor u okviru HR HB bio najbolje organiziran i dao najveći doprinos očuvanju suverene BiH. Nažalost, mnogi danas to zaboravljaju iz samo njima znanih razloga i stavljaju u neke druge i drugačije kontekste.



Bez obzira na sve ulogu HR HB u očuvanju BiH i obrani od velikosrpske agresije nitko nikada neće moći osporiti.



Ideja da se BiH organizira kao država njenih ravnopravnih naroda kroz vise federalnih jedinica živa je i danas i ona se, kako vrijeme odmiče, sve vise čini jedina moguća. Jedinstvena BiH uređena po mjeri njenih naroda i građana u temeljima je HR HB i siguran sam kako jedino na takav način nije upitna budućnost BiH.



Na istim principima potpisan je i Daytonski mirovni sporazum no, nažalost političke elite koje BiH vladaju od Daytona do danas iz njega kao sa švedskog stola uzimaju samo ono sto im odgovara kao po pravilu zaboravljajući temeljnu intenciju Daytonskog mirovnog sporazuma.



Nažalost, u takvim radnjama u velikoj mjeri sudjeluje sve ove godine i hrvatsko političko vodstvo kako bi sačuvali svoje političke pozicije. HR HB sjete se samo na dan njenog utemeljenja a osobito u izbornoj godini. Toj navodnoj velikoj ljubavi za HR HB od naših političkih elita svjedočimo i ovih dana. Nažalost ljubav prema HR HB potrajat će do objave izbornih rezultata a onda budu li oni ostali na vlasti za HR HB ćemo čuti za dvije godine i u vrijeme novih izbora.



Stoga je moja moralna i ljudska obveza i kao čovjeka ali i kao političara koji se, također, u ovo predizborno vrijeme bori za naklonost hrvatskog naroda upitati sve moje prethodnike, što ste to do danas očuvali od ideje HR HB? Što ste to za ovih 25 godina ispunili kada je u pitanju hrvatski narod? U koju i kakvu poziciju ste ga doveli i nije li njegova pozicija kao naroda puno, puno, lošija nego te 1993. godine?



Nemojte samo reci kako je za našu današnju poziciju kriv netko drugi.



Ne! Odgovorno tvrdim najveći krivci za poziciju hrvatskog naroda u BiH danas su njegovi politički predstavnici koji poodavno ideju slobode i jednakopravnosti a koja je, kao sto sam već rekao, ugrađena u temelje HR HB daruju za nekoliko osobnih pozicija i malo vise materijalnih dobara.



Stoga, u predvečerje još jedne obljetnice HR HB svima koji su stvarali HR HB isključivo s ciljem slobode hrvatskog naroda od srca čestitam sutrašnji dan, a s posebnim pijetetom i poštovanjem sutrašnji dan čestitam onima čiji su sinovi, muževi i očevi za ideju HR HB, slobodu hrvatskog naroda i očuvanje BIH položili svoje živote ili dijelove svoga tijela.



A onima koji će ponovo pokušati dan HR HB iskoristiti kao predizbornu govornicu i kako bi nas pokušali uvjeriti da su „veći katolici od pape“ ovaj put želim jasno poručiti: neće proći!

