"Narod je shvatio da nas ova vlast, ovaj režim, bahatost, vodi u nesreću. Ljudi su možda nekako prećutali zatvaranja banjalučke „Mljekare“, „Fruktone“, aktuelno zatvaranje Fabrike duvana, pa su prešli preko pljačke milijadu KM iz „Birča“, propasti dvije banke, čak nekako prelaze i preko malih plata i penzija. Ovaj put će ljudi dominatno glasati protiv vladajuće oligarhije koja je u stanju i da prikriva čak i ubistvo mladih, na taj način pokazujući beskrupuloznost i bahatost u vršenju vlasti. ", kazao je Borenović u intervjuu "EuroBlicu".

Branislav Borenović / 24sata.info

Predsjednik PDP Branislav Borenović tvrdi da opozicionari samo koriste svoje ustavne mogućnosti, u skladu sa zahtjevima Davidovih roditelja i grupe „Pravda za Davida“, koji već traže istinu i pravdu.



-Nepihvatljivo je da za 150 dana imamo samo kvalifikaciju krivičnog djela i to isključivo zato što smo kroz anketni obor i djelovanjem u parlamentu pokazali ono što je Tužilaštvo odmah trebalo uraditi. S pravom smo imali osnov sumnje da je David ubijen. Najviše me deprimira to nečinjenje, nezamjeranje i nerad tužilaštva. Imam osjećaj da se nekom ne žele zamjeriti, ne žele da učine ono što im je obaveza i ne rade na ovom slučaju. Vidite da se ništa ne dešava. To ponašanje pravosudnih i dijela bezbjednosnih institucija RS ni malo ne ulijeva povjerenje građanima u institucije – kaže Borenović.



On kaže da je slučaj ubistva Davida Dragičevića pokazao da imamo dvije grupacije ljudi. Prva, za koju mislim da je većinska, normalna i demokratska, koja hoće da zna istinu o tome šta se desilo sa Davidom.



"S druge strane imamo toliko beskrupulozne i bahate pojedince koji kažu šta hoće Davor, jedno dijete su mu ubili, ima još jedno, neka slavi slavu", rekao je Borenović.



Komentarišući predstojeće izbore, Borenović kaže da je većina ljudi prelomila i glasaće za sebe, za svoje porodice, za svoju budućnost, a ne za spasavanje Dodika od odgovornosti za uništavanje Republike Srpske.



"Mladen Ivanić i Vukota Gocedarica će pobijediti. Ove pobjede su za nas izuzetno važne jer pobjeda za te pozicije otvara prosor da se može formirati odgovorna Vlada RS i naravno Savjet ministara BiH koji bi u punom kapacitetu sarađivao sa Vladom", rekao je Borenović.



Tvrdi da se svijest naroda promijenila i da su ljudi shvatili da nemaju dva života da dozvole da im jedan upropasti ova vlast.



Narodu, kaže Borenović, ne trebaju Dodik i njegovi poslušnici da im kažu kako žive.



"Osjete da vrlo loše žive i da je potrebna promjena i obnova. Jedini smo izašli sa jasnim programom koji će stati u kraj bahatosti i bezobrazluku vlasti, ko god da je vrši i stvoriti uslove za sveobuhvatnu obnovu Srpske", kazao je Borenović.



(BN TV)