Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić reagovao je na navode predsjednika bh. entiteta RS Milorada Dodika koji tvrdi da sporazum Vijeća ministara BiH s USAID-om urušava ustavni poredak BiH.

Denis Zvizdić / 24sata.info

"Radikalni populizam baziran na manipulativnim, bombastičnim i izmišljenim temama i dogadjajima, začinjen provokativnim i ucjenjivačkim porukama, a sve češće i otvorenije, 'opasnim izjavama i namjerama', postao je svakodnevni vid predizbornog djelovanja Milorada Dodika", poručio je Zvizdić.



Kako kaže, posljednji u nizu takvih neselektivnih, paničnih i neargumentovanih is(na)pada je, ničim izazvan, usmjeren protiv “Prijedloga Sporazuma o grant sredstvima za razvojne ciljeve” između Sjedinjenih Američkih Država, putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Bosne i Hercegovine, putem Agencije za javne nabavke BiH, za razvojni cilj borbe protiv korupcije, koji je potpuno transparentno pripremljen, razmatran i prihvaćen na sjednici Vijeća ministara BiH, 16. augusta 2018.godine, u skladu sa važećim poslovničkim procedurama i odredbama.



"U skladu sa odredbama Ustava BiH, prema kojem su vanjska politika i međunarodne obaveze u nadležnosti institucija BiH, Vijeće ministara BiH nije bilo u obavezi da u vezi sa predmetnim Sporazumom traži mišljenje nižih nivoa vlasti. Nismo to uradili sada, i nećemo to uraditi u bilo kojoj proceduri koja je u nadležnosti države BiH, i u tom smislu Vijeće ministara BIH uopće ne obavezuje, niti interesuje šta o tome misle entitetski dužnosnici", saopćio je Zvizdić.



Kako kaže, stav Vijeća ministara BIH je od početka jasan i on glasi": "Prihvatamo, pa čak i podstičemo dobru saradnju, ali ne dozvoljavamo miješanje u ustavne nadležnosti države BiH".



"Ali, potpuno je jasno da izvor Dodikove nervoze nisu procedure ili vec ogoljena floskula prijenos ustavnih nadležnosti koju Dodik sistematski zloupotrebljava, dok ih istovremeno on sam najagresivnije krši, nego upravo procesi koje vodi Vijeće ministara BIH, a kojih se očito najviše plaši, jer su vezani za jačanje državnih institucija i vladavinu prava. Jer ko, osim onih koji su protiv općeprihvaćenih demokratskih standarda, može biti protiv osnovnih projektnih ciljeva usvojenog Sporazuma sa USAID-om: (1) Unaprijeđenje kapaciteta Agencije za javne nabavke da implementira transparentne procedure javnih nabavki; (2) Jačanje kritičnih procesa za sprečavanje korupcije u javnim institucijama i (3) Povećan nadzor i sprovođenje antikorupcijskih procesa", saopćio je predsjedavajući.



Zvizdić je poručio i da bi se navedeni ciljevi realizirali, USAID će, u skladu sa odredbama Sporazuma, obezbijediti iznos od 8 miliona američkih dolara. Finansiranje će biti postepeno, a sredstva neće biti operativna odmah, što u potpunosti pobija Dodikovu "teoriju zavjere" da će sredstva biti "iskorištena za izbore u BiH".



"Osim toga, USAID u BiH djeluje od 1995.godine i od tada do danas je kroz razne projekte podrške ekonomskom, demokratskom i socijalnom napretku BIH osigurao oko 1,8 milijardi dolara. Zbog toga i ovom prilikom želim u ime građana BiH da zahvalim prijateljskom američkom narodu i Sjedinjenim Američkim Državama na svemu pozitivnom, korisnom i korektnom što su uradili za Bosnu i Hercegovinu, a posebno zbog činjenice da su uvijek ispravno razumjeli bosanskohercegovačke unutrašnje odnose i zalagali sa za regionalni značaj,opstojnost, cjelovitost i demokratski razvoj BiH", navodi on.



Zaključuje da za razliku od Dodika, svi oni koji vole BiH imaju jedan ključni kriterij kojim definiraju prijatelje, a to je podrška suverenitetu, teritorijalnom integritetu i međunarodnopravnom subjektivitetu cjelovite i nedjeljive Bosne i Hercegovine.



"Dakle, jedini meritoran kriterij prijateljstva je podrška državi BiH i svim njenim građanima, njenom euroatlantskom putu, ekonomskom razvoju, miru i sigurnosti, a ne, kako to Dodik zamišlja, pojedinim političkim partijama ili propalim nacionalističkim i hegemonističkim idejama. Upravo zbog takve jasne i nedvosmislene podrške državotvornim kapacitetima i važecem ustavnom uredjenju BiH, SAD su jedan od najvećih i najvažnijih prijatelja BiH. Tako je bilo, tako je sada i tako će i dalje biti, bez obzira na paničnu nervozu antibosanskih snaga čiji je Dodik trenutni eksponent. I to trebaju znati, i upamtiti, i oni koji vole, a posebno oni koji ne vole BiH. U protivnom, ko bi pametan u BiH ili van nje, imajući u vidu važnost unutrašnje i regionalne saradnje, mira i stabilnosti, potpisao i podržao ovo što govori i radi Milorad Dodik", poručio je Zvizdić.







(24sata.info)