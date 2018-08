Predsjednik RS-a Milorad Dodik najavio je da će 17. septembra u Banjoj Luci boraviti ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov, koji će zajedno sa rukovodstvom RS-a, Srpske i Ruske pravoslavne crkve prisustvovati osveštanju temelja budućeg rusko-srpskog centra.

"To je važan događaj sa kulturnog i vjerskog stanovišta i pozivam javnost da tog dana bude okupljena u Banjoj Luci", rekao je Dodik na konferenciji za novinare.



On je naglasio da je Vlada RS već ranije obezbijedila tri miliona KM za početak izgradnje ovog centra, koji obuhvata ne samo vjerski objekat, već i prostorije za razne manifestacije kulture, pa čak i boravak određenog broja ljudi.



"To je prilika da još jednom potvrdimo značajno prijateljstvo sa Ruskom Federacijom. U tome vidimo samo saradnju dva bratska naroda i dvije zemlje koje se poštuju", istakao je Dodik.



On je poručio da će RS učiniti sve neophodne organizacione pripreme, od kojih su neke već u toku, u koje su uključeni predstavnici Eparhije banjalučke, da bi događaj bio na najvišem mogućem nivou.





