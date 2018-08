Smatramo potpuno neprihvatljivim pokušaj Vlade Federacije BiH da, duboko u sudijskom vremenu svog mandata, pokuša osigurati saglasnost za konačni ugovor o gradnji Bloka 7 u Termoelektrani Tuzla.

Foto: 24sata.info

Ovaj generacijski projekat bio je doveden do slične faze još u mandatu Vlade koju je predvodio SDP BIH. Tada smo smatrali da nema smisla provoditi postupak do kraja i tako nekoj novoj Vladi vezati ruke.



Sada to, međutim, radi Vlada Fadila Novalića i još traži saglasnost Parlamenta praktično na neviđeno!?



Podsjećamo kako su Novalić i njegovi ministri ovaj projekat prvu godinu mandata kriminalizirali, pa onda dvije godine revidirali, a na kraju mijenjali i sada poslali na neviđeno da im Parlament FBiH daje saglasnost za njihov nerad i nesposobnost.



Kako vjerovati ljudima, koji su uspjeli sve gotove projekte upropastiti, započeli, pa stali i nemaju pojma kako ih ponovno pokrenuti, kao što je slučaj kod gradnje HE Vranduk ili dionice autoputa Počitelj -Međugorje?



Iz onoga što su poslali Parlamentu jasno je samo da su povećali cijenu koštanja garancije za 38 miliona KM i da su promijenili uslove kredita, koji su sada uveliko nepovoljniji i skuplji.



Iako je od Fadila i njegove SDA svite, mislimo da je ovo previše.



Ne ulazeći u motive i razloge ovolike žurbe, smatramo krajnje nekorektnim da ovaj kapitalni projekat ova nesposobna Vlada i menadžment Elektroprivrede BiH ostave nekom drugom nakon oktobarskih izbora da čisti i riješi ono što su oni pokvarili.



Nakon potpisivanja ugovora, biće kasno bilo šta popravljati. Stoga vas pozivamo da ništa ne dirate i da ostanete do kraja ono što i jeste, nesposobna vlada koja nije ništa bila u stanju uraditi.



Da ne bilo bilo kakve sumnje, mi, u SDP-u, ostajemo u potpunosti posvećeni realizaciji izgradnje Bloka 7, koja je i započeta u našem mandatu.



Pozivamo Vladu i EPBiH da Parlamentu dostave kompletnu dokumentaciju, sa svim izmjenama koje su napravili u projektu i ostave prostor novoj Vladi, koja će i biti odgovorna za gradnju, da dovede postupak do kraja.





