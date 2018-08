Postalo je očito da kada Milorad Dodik govori o razgraničenju na Kosovu on zapravo govori o nekakvom razgraničenju unutar Bosne i Hercegovine, što je danas i eksplicitno priznao kazavši da se za takvo razgraničenje zalaže i u Bosni i Hercegovini, pozivajući se pri tome na Vučićeve riječi da nema niko normalan ko se ne slaže sa Dodikom, kazao je danas predsjednik DF-a, Željko Komšić.

"Mi u Bosni i Hercegovini se konačno moramo prestati zavaravati da je sve dio predizborne kampanje. Postoji jasna namjera i plan da se proces podjele naše države, koji je započet velikosrbijanskom agresijom, konačno i dovrši", rekao je Komšić.



On smatra da Dodik neće prestati da priča o nekakvom razgraničenju, niti mu iko može zabraniti da to priča.



"Moramo se uozbiljiti i jasno staviti do znanja da u realizaciju onoga o čemu priča ne može ući. Ukoliko nešto poput toga u svojoj ludosti Milorad Dodik pokuša, morao bi znati da će u tome biti spriječen, jer ne smije se i neće se dozvoliti nikakva demonstracija sile sa od strane njegovog režima i režima Aleksandra Vučića. Konačno zaboravite na Veliku Srbiju i vi gospodine Vučiću, i vi gospodine Dodik. To vam neće proći. Nećete više nikada postavljati bodljikave žice koje pominjete", kazao je Komšić.





