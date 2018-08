U posljednjem intervjuu u svojstvu zastupnika u federalnom Parlamentu, nekada istaknuti član Naše stranke otkriva razloge razilaženja sa ovom strankom.

Dennis Gratz / 24sata.info

Gratz u intervjuu za Vijesti.ba otkriva skandalozan odnos rukovodstva Naše stranke prema zaposlenicima...



"Javna je tajna da je trenutno rukovodstvo ulazilo u privatne naloge zaposlenika na društvenim mrežama i e-mailovima, kako bi istražilo 'ko je s kim' i 'ko šta priča'. I taj skandal je zataškan, a niko nije izveden ni pred Sud časti zbog toga. Najviše me boli činjenica što su u to bili uključeni mladi aktivisti NS-a, pa se pitam - čemu to učimo novu generaciju"?, rekao je Gratz u intervjuu za Vijesti.ba.



"Ukazivao sam na anemičnost i nerad naših zastupnika u sarajevskoj kantonalnoj skupštini, manjak ozbiljnosti u pripremama za ove izbore, bezvoljnost da se postigne dogovor s drugim strankama građanske provinijencije oko zajedničkog nastupanja prije i poslije izbora, neprestane intrige i tendenciju da se politikom bavimo zbog zadovoljavanja nekih ličnih karijernih interesa i potreba. Znate, neki ljudi uđu u politiku jer ništa drugo ne znaju raditi u životu. Zbog toga su me, zbog te javne kritike, poslali na Sud časti!", kaže Gratz.





(24sata.info)