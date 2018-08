Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici koja je završena u Mostaru, utvrdila Nacrt zakona o posredovanju u prometu nekretnina, jer je ocijenjeno da nepostojanje pravne regulative u ovoj oblasti pogoduje pojavi sve većeg broja onih koji posluju ne pridržavajući se pravila struke i koji nelegalnim radnjama nanose direktnu štetu klijentima, a posredno i cijeloj struci.

Foto: 24sata.info

Trgovina nekretninama, obrazloženo je, suočena je s problemom nepoštene tržišne konkurencije i sive ekonomije, needuciranošću posrednika, izbjegavanjem plaćanja naknada državi, nezaštićenošću kupaca i prodavaca nekretnina, nedostatkom dobrih poslovnih običaja i kontrolnih mehanizama većine posrednika u prometu nekretnina, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.



Federalna vlada je odlučila dati garanciju u korist kineske Izvozno-uvozne banke (CEXIM BANK) za kreditno zaduženje JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za realizaciju projekta izgradnje Bloka 7 - 450 MW TE Tuzla u iznosu do 613.990.000 eura. To je 85 posto od ukupne vrijednosti Ugovora o inženjeringu, nabavci i izgradnji ovog bloka između EPBiH i Konzorcija China Gezhouba Group Company Limited, Peking, Kina (lider) i GEDI - Guandong Electric power Design Institute, Kina (član Konzorcija), uvećano za kamatu i druge pripadajuće troškove po Sporazumu o kreditnoj liniji.



Blok 7 u TE Tuzla je nužan kao zamjenski kapacitet koji će proizvoditi električnu i toplotnu energiju umjesto postojećih blokova 3, 4 i 5 (500 MW). Za njegovu izgradnju bit će korištene najbolje suvremene raspoložive tehnike, što uključuje sve mjere čišćenja otpadnih plinova (desumporizaciju, denitrifikaciju i učinkovito otprašivanje).



Federalna vlada prihvatila je informaciju o zahtjevu Ministarstva sigurnosti BiH za podršku i ispomoć u ljudstvu Graničnoj policiji BiH, te dala suglasnost za angažiranje 50 policijskih službenika koje će osigurati Federalna uprava policije u suradnji s kantonalnim ministarstvima unutarnjih poslova.



Danas je Vlada, nakon što je upoznata s informacijom o izvršenim korekcijama teksta dokumenta „Okvirna energetska strategija Bosne i Hercegovine do 2035. godine“, ocijenila prihvatljivim izvršene korekcije koje je predložio i uradio konsultant PricewaterhousCoopers (PWC), a koje bitno ne mijenjaju njegov karakter.



Na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta, Vlada je donijela 25 odluka o novčanim nagradama, ukupne vrijednosti 269.750 KM, sportašima, trenerima, klubovima i sportskim organizacijama koji su ostvarili vrhunske rezultate na domaćim i međunarodnim natjecanjima.



Premijer FBiH Fadil Novalić ovlašten je za potpisivanje Ugovora o kupoprodaji zgrade za trajni smještaj Vlade Federacije BiH u Sarajevu. Riječ je o poslovnom prostoru u objektu B zgrade Energoinvesta, u Ulici Hamdije Čemerlića 2 u Sarajevu. Ukupna površina ovog poslovnog prostora, koja je predmet prodaje, iznosi 24.599,65 m² i sastoji se od 21 etažne jedinice, a cijena je 54.000.000 KM.



Proračun Federacije BiH je u prvom polugodištu ove godine, kaže se u izvješću što ga je danas usvojila Federalna vlada, ostvario ukupne ostvarene prihode, primitke i financiranja od 1.041,9 milijuna KM, što je 35 posto planiranog Izmjenama i dopunama Proračuna FBiH za 2018. godinu.



Od siječnja do lipnja 2018. godine u Federaciji BiH su ostvareni ukupni prihodi (bez sredstva financiranja) od 4.214,8 milijuna KM, što je za osam posto ili za 295,1 milijun KM više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine, navedeno je danas u informaciji Federalnog ministarstva financija, koju je prihvatila Vlada FBiH.





(FENA)