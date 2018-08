Predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak oštro je kritizirao Skupštinu RS-a zbog ukidanja izvještaja o genocidu u Srebrenici.

"Ukidanje izveštaja o Srebrenici u Skupštini Republike Srpske je užasno negiranje genocida i vodi u novo zlo. A sve 'srpske' stranke su to podržale, čak i one koje su učestvovale u pisanju toga izveštaja. Sram vas bilo, ime čitavog jednog kroz istoriju časnog naroda ste još jednom ukaljali", napisao je Čanak na Twitteru, prenosi Beta.







Na navode pojedinih komentatora na Twitteru da je i direktor Centra Simon Wiesenthal iz Izraela Efraim Zurorf također rekao da u Srebrenici nije bilo genocida, Čanak je ukazao na njihovu nedosljednost.



"Jao, patriJoti srBski... Kako vas boli reč genocid... a ne bole vas vezani pa pobijeni zarobljenici?... Setili ste se sada Zurofa... A kada je protestovao što je u Novom Sadu podignut spomenik antisemiti i ubici Jaši Tomiću, nigde vas nije bilo. Po sto puta sram da vas bude", poručio je Čanak.



Podsjetimo, Narodna skupština Republike Srpske odbacila je izvještaj Komisije za Srebrenicu iz 2004. godine te zatražila od Vlade RS-a da ga povuče i stavi van snage.







