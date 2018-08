Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je Srni da je reakcija State Departmenta na odluku Narodne skupštine Srpske da van snage stavi izvještaj Vlade iz 2004. koji je bio netačan, nepotpun i usvojen pod pritiskom, potvrđuje da u State Department i dalje nekritički postupaju po dezinfomacijama svoje ambasade u Sarajevu, i krajnje je vrijeme da se sa tom praksom prekine.

Milorad Dodik / 24sata.info

"Ono čemu su posvećene i SAD, kako se vidi iz saopštenja State Departmenta, posvećena je i Republika Srpska, i to ovom odlukom Narodne skupštine i potvrđuje. I mi tražimo da se istražuju i krivično gone svi koji su počinili zločine na tom prostoru", poručio je predsjednik Srpske.



On je podsjetio da je izvještaj iz 2004. netačan i nije sveobuhvatan, jer su izostavljene velike srpske žrtve i zločini koji su počinjeni nad njima.



"Republika Srpska nikada nije i neće štititi bilo koga za koga se utvrdi da je počinio ratni zločin, ali isto tako tražimo da se prestane sa zaštitom zločina i zločinaca iz reda bošnjačkog naroda za koje svi znaju da su na području Srebrenice počinili stravične zločine nad Srbima", naglasio je Dodik.



On je rekao da Narodna skupština Republike Srpske ne pokušava da revidira činjenice, jer činjenice nikada nisu ni utvrđene.



"Mi pokušavamo tek sada da utvrdimo činjenice o stradanju svih na području Srebrenice, među kojima je veliki broj Srba. I mi mislimo da je shvatanje obima tragedije vrlo važno za nastavak pomirenja, ali u tom, kako se navodi obimu, niko i nikada nije pomenuo veliki broj žrtava srpskog naroda", pojasnio je Dodik.



On je naglasio da je Republika Srpska snažno posvećena miru na ovim prostorima i traži pomirenje, ali bez istine, a izvještaj iz 2004. nije istinit, do tog pomirenja je gotovo nemoguće doći.



"Zahvalni smo naporima SAD da se uspostavi mir u BiH i izgradi prijeko potrebno pomirenje, ali bili bi im još zahvalniji kad bi na bazi činjenica i provjerenih informacija sagledali problem stradanja u Srebrenici", rekao je predsjednik Republike Srpske.





(24sata.info)