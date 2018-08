Federalni zastupnik Dennis Gratz predstavio je prijedloge politika i rješenja "Zamisli 2020" s ciljem da javnosti i budućim izabranim predstavnicima predoči prijedloge inicijativa koje nije uspio do kraja realizovati u mandatu od 2014. do 2018. godine. Gratz je, po zvaničnim statistikama, zastupnik sa najviše zakonskih prijedloga u posljednjem mandatu, a veliki broj predloženih rješenja nije prošao punu zakonsku proceduru zbog blokada koje su došle od vladajućih stranaka, posebno Hrvatske demokratske zajednice BiH.

Dennis Gratz / 24sata.info

"Rješenja i politike 'Zamisli 2020' su realni prijedlozi koji su došli od građana i građanki, civilnog društva, akademske zajednice te tima ljudi s kojima sam radio u proteklom mandatnom periodu. Odlučili smo sve to skupiti na jedno mjesto, kao tačku inspiracije i inventar ideja za buduće izabrane predstavnice i predstavnike, neka iskoriste naše prijedloge i uvrste ih u svoje radne programe i planove. Tako mogu dobiti i vidljivost u javnosti, ali i osigurati da se dobre politike opet stave na dnevni red", dodao je Gratz.



"Pozivam građane i građanke Bosne i Hercegovine da izađu na glasanje, ali istovremeno poručujem da promjene ne može biti, ako promjene ne bude na svakom kraju BiH. Ne vjerujte onima koji obećavaju promjenu, a ne znaju odgovoriti kako će formirati vlast bez HDZ BiH, ili ne raspolažu mapom puta rješavanja, recimo, nagomilanih kršenja ljudskih prava i diskriminacije u entitetu RS. Bosanski jezik, diskriminacija povratnika, negiranje genocida, religijski ekskluzivitet SPC-a u RS-u, sve su to pitanja na koja nijedna od stranaka u Federaciji nema odgovor - kako ih riješiti. Zato nemojte povjerovati u 'lijepe priče', tražite realni put ka uređenijim međuljudskim odnosima i slobodi, ali zahtijevajte od onih koji se nude da vas predstavljaju kontinuiranu komunikaciju, konkretan rad i integritet", upozorava Gratz.



"Nadam se da smo postavili standarde rade sa javnošću, do kraja sam ostao transparentan i otvoren. Prihvatao sam prijedloge i sa mnom su građani mogli razgovarati. Nadam se da će oni koji su sabotirali moj rad, plašili se dobrih stvari koje smo radili i kreirali sukobe kako bi došli do ove tačke - znati ponuditi nešto bolje kada uđu u parlamente. Meni je bila čast raditi u službi građana Bosne i Hercegovine. Hvala na povjerenju, doviđenja - do naredne prilike", poručio je Gratz.







(24sata.info)