Nije potrebno ućutkivati Milorada Dodika kada sa skupštinske govornice Narodne Skupštine Republike Srpske veliča genocid koji je u Bosni i Hercegovini. Dodik govori ono što i zaista misli. U zabludi su svi oni koji tvrde da je Dodikovo veličanje genocida samo u svrhu predizborne kampanje. Ono doduše jeste i u tu svrhu, ali se radi o strateškom projektu veličanja genocida koje je davno napustilo fazu negiranja a prešlo u fazu glorifikacije, kazao je danas predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić.

Željko Komšić / 24sata.info

Komšić smatra da su tvrdnje po kojima Dodik skreće pažnju javnosti od tobože stvarnih problema, izraz potpunog političkog sljepila.



"Kad neko veliča genocid, nikakvi drugi stvari problemi ne mogu biti veći problem od toga. To je pitanje života il smrti", kazao je.



Navodi da su današnje Dodikove riječi i uvrede na račun žrtava genocida za koje je ustvrdio da su same odgovorne za vlastitu tragediju podsjećaju na riječi Radovana Karadžića koji je u oktobru 1991.godine najavio genocid.



"Ako Dodik ponovo krene u nasilje, zato neće biti odgovoran samo on, nego i svi oni koji su ga tetošli, kako iz međunarodne zajednice, tako i oni iz Bosne i Hercegovine koji tvrde da je Dodik dobar saradnik", kazao je Komšić.





(24sata.info)