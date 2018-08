Poslanik u Parlamentu BiH Sadik Ahmetović, pozvao je danas Kancelariju visokog predstavnika za BiH (OHR) , predstavnike BiH u Vijeću Europe i Predsjedništvo BiH da se aktivno uključe u problem sa kojim se danas suočavaju žrtve i porodice žrtava srebreničkog genocida, a to je kompletna negacija genocida u Podrinju.

Sadik Ahmetović / 24sata.info

- Poslanici Narodne skupštine RS danas će vjerovatno, na prijedlog predsjednika tog entiteta (koji ima skupštinsku većinu) usvojiti zaključak kojim se poništava Izvještaj komisije o događanjima u Srebrenici od 11- 19 jula. U svom uvodnom govoru, Dodik je već rekao da je, prema njegovim saznanjima broj žrtava između "3500 do 5000", s tim što je naveo da su među žrtvama i oni koji su počinili "samoubistva", što je još jedno vrijeđanje porodica u nizu, istaknuo je Ahmetović.



Nadalje, on ističe da od danas više za vlasti ovog bh. entiteta ne važi broj od skoro osam i pol hiljada ubijenih Srebreničana, broj za koji on tvrdi da je izdejstvovan pritiscima OHR.



- Kancelarija visokog predstavnika BiH trebala bi se oglasiti da li je bilo pritisaka na komisiju iz 2004. godine. Da li su ti pritisci dolazili iz OHR na entitetske vlasti ili barem demantovati i bivšeg premijera RS Dragana Mikerevića koji je to ustvrdio u svom izlaganju u Skupštini RS i što je cijelo vrijeme tvrdio Dodik. Ukoliko nastave sa ignorisanjem ovakvih prozivki, ozbiljno derogiraju funkciju i smisao OHR, rekao je Ahmetović.



Poslanik Nezavisnog bloka u Parlamentu BiH, pozvao je i svoje kolege iz državnog parlamenta, a koji predstavljaju BiH u Vijeću Evrope, da se žale jedinoj evropskoj instituciji u kojoj je BiH punopravan član, na poništavanje Izvještaja Vlade RS iz 2004. godine.



- Ovo je posljednja faza genocida. Vaša je dužnost i obaveza kao predstavnika Bosne i Hercegovine da uradite sve šta je u vašoj moći da uradite nešto za Srebrenicu i Podrinje sada, kada genocid ulazi u svoju posljednu fazu – kompletno negiranje. Vijeće Europe u kojem nas zastupate je tijelo koje se bavi ljudskim pravima. Imate na raspolaganju mehanizme od žalbi do Evropskog suda za ljudska prava, sve sa presudama Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (ICTY) za genocid, istaknuo je Ahmetović.



Na kraju, on je upozorio i članove Predsjedništva BiH da hitno reaguju u ovom slučaju, jer je spoljna politika BiH u njihovoj nadležnosti.



- Na članovima Predsjedništva, a pogotovo Bakiru Izetbegoviću koji je zvanični predstavnik Bošnjaka da iskoristi sve legalne i pravne mogućnosti kako bi se umanjila štetnost današnje odluke, upozorio je Ahmetović.



Na kraju, on se nada da će zvanični predstavnici Bošnjaka uraditi nešto po ovom pitanju.



- Nemojte da sve ovo padne u drugi plan, nauštrb lične promocije. Dok se negira genocid, bošnjačka intelektualna i kulturna elita, politički lideri, uživaju u Sarajevo film festivalu. Uradite nešto, nemojte dozvoliti da se genocid pretvori u rat saopštenjima, političko prepucavanje pred lokalne izbore i ubiranje jeftinih političkih poena na žrtvama srebreničkog genocida, naglasio je Sadik Ahmetović.





(24sata.info)