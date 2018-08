Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić sastao se danas u Berlinu sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel sa kojom je razgovarao o unapređenju bilateralnih odnosa, evropskom putu BiH, razvoju Zapadnog Balkana i aktuelnim međunarodnim pitanjima.

Njemačka kancelarka poručila je da je teritorijalni integritet država zapadnog Balkana utvrđen i nedodirljiv.



"To treba svaki put iznova ponoviti, zato što postoje neke tendencije da se razgovara o granicama, a to ne može da se radi", kazala je Merkel na konferenciji za novinare nakon sastanka.



Ona je napomenula da evropska perspektiva za sve države zapadnog Balkana postoji, te da BiH teži da što skorije dobije status kandidata za pristupanje.



"Zato će morati da se daju odgovori na stotine pitanja, a mi smo vladu i pojedine odgovorne osobe ohrabrili u tom kontekstu da i ona izostala pitanja brzo obrade", napomenula je Merkel.



Prema njenim riječima, treća važna tačka za BiH je da dobije MAP.



"Njemačka vidi dobre uslove da se to okonča tokom ove godine", poručila je kancelarka Merkel.



Ona je podsjetila da će u BiH izbori biti održani u oktobru, ali da reforma izbornog zakonodavstva, nažalost, do danas nije završena.



"Mislimo da Venecijanska komisija može biti ključ, kako bi se dostiglo neko rješenje, ali to pretpostavlja spremnost na kompromise sa svih strana", naglasila je Merkel.



Prema njenim riječima, od još večeg je značaja činjenica da u kontekstu reforme krivičnog prava u BiH postoji pravna praznina.



"Njemačka će obratiti pažnju da procesuiranje korupcije, organizovanog kriminala i terorizma mora biti omogućeno i ojačano. Zbog toga su pravne praznine nešto što nije korisno i nešto što nije prihvatljivo", potcrtala je njemačka kancelarka.



Kako je navela, sa predsjedavajućim Zvizdićem razgovarala je i o perspektivi mladih ljudi, zbog čega je neophodan ekonomski razvoj.



"Njemačka kao važan ekonomski partner BiH može pomoći direktnim investicijama, ali prije svega i dualnim obrazovanjem. Ukazali smo na to da za naša preduzeća pitanje pravne zaštite jeste od velikog značaja", naglasila je Merkel.



Prema njenim riječima, saradnja na zapadnom Balkanu je poboljšana, uprkos svim problemima, a naročito u okviru Berlinskog procesa.



"Sada moramo da vidimo kako ćemo pokrenuti naučnu fondaciju do sljedeće godine, jer upravo su pitanja nauke, obrazovanja i istraživanja od velikog značaja za budućnost zemalja zapadnog Balkana. Ohrabrujemo premijere država zapadnog Balkana da po tom pitanju blisko sarađuju", istakla je Merkel.



Ona je Zvizdiću poželjela puno uspjeha u teškom poslu, kazavši da Njemačka stoji uz BiH, prenose Vijesti.ba.



"Ponekad smo zemlja koja otvoreno kaže šta želimo da bude bolje, ali imamo smisao za ono što je moguće. Hvala na Vašem radu i želimo Vašoj zemlji veliki uspjeh", poručila je njemačka kancelarka.



Dio razgovora posvećen je i pitanju migrantske krize.



"BiH je prijavila dolazak većeg broja izbjeglica nego što je to bio slučaj prije godinu dana. Razgovarali smo i o uzrocima. To se može riješiti samo u saradnji sa Srbijom i Hrvatskom. Mislim da će EU pokušati sve kako bi po tom pitanju podržala BiH. Istovremeno, želim da se zahvalim na tome što uprkos brojnim problemima, ove zemlja pokušava da se na humanitarni način ophodi sa izbjeglicama. Predsjedavajući Zvizdić kazao mi je da BiH zna iz vlastitog iskustva šta znali izbjeglištvo i progon na osnovu proteklih godina. Ipak, istog smo mišljenja da ilegalna migracija ne može biti put na kojem ćemo dostići Evropu", zaključila je Merkel, prenose Vijesti.ba.





