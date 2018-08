Stvaranjem trećeg entiteta Republika Srpska bi ostala bez osam opština, 1945 kvadratnih kilometara teritorije, preko 140 000 stanovnika! Tako bi konačno bila podijeljena na dva dijela, istočni i zapadni, koji bi razdvajala tzv “Hrvatska posavina” koju bi činile opštine Derventa, Vukosavlje, Modriča, Šamac, Brod zajedno sa opštinama sadašnjeg posavskog kantona.

Uz to bi se hrvatskom entitetu pridodale opštine Jezero, Kupres i Šipovo kako bi se formirao treći entitet i završio proces kojim gospodare Dragan Čović i Milorad Dodik, lideri HDZ-a i SNSD-a.

Dragan Čović ne krije da je njegova politička platforma stvaranje trećeg entiteta koji bi označio kraj postojanja Federacije BiH, čime bi se ostvarila potpuna ravnopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini.



Tu ideju odavno i javno podržava Milorad Dodik, ne krijući da mu se priča o trećem entitetu sviđa više od postojanja FBIH ili ovakve Bosne i Hercegovine, zasnovane na Dejtonskom sporazumu.



Time se uvodi mogućnost otvaranja Dejtona i pregovora o novom uređenju BiH koja se više ne bi sastojala od dva, već od tri entiteta, što za sobom povlači mnogo interesantne posljedice.





Ono što Dodik i Čović kriju je da bi stvaranje trećeg entiteta značilo načinjanje Republike Srpske odnosno otimanje njene teritorije. Naime, 2001. godine tadašnji predsjednik HDZ-a Ante Jelavić je izražavo ideje da “ako Hrvati budu htjeli treći entitet, oni su svjesni da će ga dobiti samo ako načnu Republiku Srpsku”. Čović, kao lider sadašnjeg HDZ BiH nema ništa protiv da do kraja sprovede stari plan svog ideološkog mentora, a svu podršku ovaj put ima u svom dugogodišnjem koalicionom partneru.



Prvi put se ova ideja pokušala ostvariti sa takozvanim Prudskim sporazumom kojim je predviđena organizacija BiH sa tri, odnosno četiri teritorijalne jedinice, uz Sarajevo kao distrikt. Prudski sporazum, a potom i Banjalučki bili su autorsko djelo lidera SDA, HDZ BiH i SNSD-a. Te sporazume tada su odbacili bošnjački političari, komentarišući da bi njime Bošnjaci najviše gubili.



Na Prudski sporazum potpis je stavio Milorad Dodik, ali je kasnije tvrdio da sporazum nije sporazum dok ga svi ne potpišu. Sada je on glasan zagovornik nastavka tog projekta koji predviđa stvaranje hrvatskog, odnosno trećeg entiteta u BiH.



To u praksi znači da Republika Srpska mora da preda Šipovo, da bi se povezao stolni grad, Jajce sa Kupresom kako bi se napravio hrvatski prostor , a zatim se Derventa, Brod, Modriča, Vukosavlje i Šamac moraju izdvojiti da bi se dobila „Hrvatska Posavina“.



Ovakav plan ide na ruku Čoviću, to jest Hrvatima u BiH koji bi, sa manje od četvrtine stanovništva dobili trećinu suvereniteta u Bosni i Hercegovini i mogućnost odlučivanja nezavinso od Bošnjaka, sa kojima dijele Federaciju. Republika Srpska bi u tom slučaju ostala prepolovljena na istok i zapad koje razdvaja teritorija hrvatskog entiteta, dok je sad „barijera“ Brčko, koje pripada koliko Federaciji toliko i RS.





Takav poremećaj balansa snaga nije jedino što će zaboljeti Republiku Srpsku. Ono što je najozbiljnije u tom planu je mogućnost gubitka preko 1945,84 Km2 teritorije, a sa njom i 142 768 stanovnika koliko ih, po procjenama, trenutno živi u pomenutim opštinama. Činjenica je da će ovaj gubitak RS teško podnijeti i da će njena pozicija unutar BiH biti značajno oslabljena je, za sada, glavna kočnica ovog plana za koji se, jasno je, priprema teren već neko vrijeme.

