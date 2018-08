Bivši Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu i bivši premijer Švedske Carl Bildt izjavio je da se protivi promjeni postojećih granica na Kosovu ocjenjujući da bi to moglo da ugrozi bezbjednost na Balkanu.

Foto: AFP

Bildt je u autorskom tekstu objavljenom u Washington postu naveo da bi promjena granice "ponovo otvorila debatu o budućnosti BiH" i dodao da je "još teže i opasnije pitanje Makedonije u kojoj Albanci čine značajni dio populacije".



"Ako albanska područja iz šireg regiona počnu da se spajaju procesima zamjene teritorija, pojaviće se sigurno oni koji će pitati zašto to ne može da se primeni i na Makedoniju. A to bi bilo igranje s vatrom", naveo je Bildt.



Bivši švedski premijer smatra da bi "zamjena teritorije između Srbije i Kosova bila opasna".



"To je opasno. Vašington i Brisel moraju da shvate tu opasnost. Postepena integracija Srbije i Albanije u EU i NATO, sve na bazi postojećih granica i ograničenja, jedini je put ka trajnoj stabilnosti u regionu. Igranje sa granicama i podjele na Balkanu bilo je opasno početkom devedesetih i ostalo je tako do danas", ocijenio je Bildt.



Prema njegovim riječima, ideja o "razmjeni teritorija" na Balkanu nije nova i da je ta ideja "cirkulisala godinama u Beogradu, ali je nedavno privukla i pažnju u albanskim krugovima".



"Politika i Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država do sada je bila veoma jasna - granice kakve su bile u staroj Jugoslaviji treba da ostanu na mjestu, a rješenja treba tražiti u njihovom okviru", dodao je Bilt u autorskom tekstu pod naslovom "Dalja balkanizacija Balkana je recept za katastrofu".





(BETA)