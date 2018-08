Kampanja morbidnim prijetnjama protiv Građanskog saveza, ali i mene lično se nastavlja. Nakon što sam danima i na dnevnoj osnovi dobijao prijetnje i uvrede tipa „Kopile obrezano“, „Poturčeno kopile“, „Nož, žica, Srebenica“, „Dođi balija u Hrvatsku da te naživo oderem“… propagandisti i sljedbenici UZP-a očigledno su se osjetili ohrabrenim odsustvom bilo kakve službene reakcije da nastave. Nakon što su bezuspješno pokušali da mi brutalnom i podlom montažom čak podmetnu i riječi vodećeg ideologa HDZ-a i Dragana Čovića koji Bošnjake otvoreno i javno naziva „Poturcima“ – podsjećam da je autora tog termina Čović dva puta bezuspješno pokušao nagraditi mjestom u diplomatiji – odvažili su konačno i na prijetnje fizičkim nasiljem.

Foto: 24sata.info

Prijetnja koju sam dobio jutros, pak, prevazilazi sve do sada. Zbog javnosti je prenosim u integralnom obliku: „Ne plači Fato, sve ti poklato, samo Emir nije visi sa kapije. Vi bosanski muslimani ste otpad i izmet čovječanstva. Znači nešto najlojavije i najprljavije na svijetu. Fuj gamadi lojava.“



Nemam nikakvih dilema o tome da iza ove morbidne kampanje protiv Građanskog saveza i mene stoji HDZ i njegovi propagandni organi. Također, nimalo ne sumnjam da ova prijetnja utjelovljuje vrijednosti na kojima se temelji Plan B.



Počastvovan sam činjenicom da od svih probosanskih stranaka poklonici UZP-a samo Građanski savez smatraju prijetnjom po svoje nakane da građansku većinu u Bosni i Hercegovini ograde u bodljikavu žicu.



Nemam namjeru stati i ova i slične prijetnje i uvrede me neće zaustaviti. Od policije i tužilaštva koji su ili u službi HDZ-a ili njihovih hizmećara iz Sarajeva ne očekujem zaštitu. Isto tako, znam i kakva me sudbina čeka u državi uređenoj po njihovoj mjeri i nikad neću prestati da se borim protiv vrijednosti koje oni zagovaraju.





(24sata.info)