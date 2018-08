Ministarstvo obrazovanja Kantona Sarajevo objavilo je saopštenje kako će u novoj školskoj godini u osnovnim i srednjim školama biti zaposleno 800 ljudi. Bivši ministar obrazovanja u KS i član Predsjedništva Naše stranke Damir Marjanović smatra da se radi o političkim ucjenama.

Damir Marjanović / 24sata.info

Iz obavijesti ministarstva se zaključuje da se radi o novim uposlenicima te da se na taj način želi ojačati ili podmladiti prosvjetni kadar u Kantonu Sarajevo.



"Međutim, radi se o medijskom spinu. Mali je broj novozaposlenih za kojima je potreba nastala smanjenjem minimuma broja učenika u odjeljenju. Svi ostali, a to je ogromna većina, su kadar koji je radio i prije, ali na određeno, te su dužni raspisati konkurs kako bi s nekima produžili ugovor a samo pojedini sretnici nakon dugo godina će dobiti konačno ugovore na neodređeno", kazao je Marjanović.



Da je tačan podatak da će biti zaposleno 800 osoba, Marjanović poručuje da bi to značilo da su nadležni ozbiljno počeli ulagati u obrazovanje.



"Volio bih da živim u zemlji u kojoj se preko noći stvari promijene i u kojoj se odjednom stvore uvjeti za zapošljavanje novih 800 nastavnika, profesorica ili učitelja. To bi značilo da smo, s jedne strane, riješili velike financijske probleme i opredijelili se da konačno ozbiljnije ulažemo u obrazovanje, a s druge da smo doživjeli svojevrsni 'baby bum' te da nam je značajno povećan broj dječaka i djevojčica, budućih učenika. Nažalost, nije tako. Ovo je nastavak stare prakse koju prosvjetni radnici nerijetko shvataju kao jedan vid egzistencijalne ucjene. Naime, usljed stihijskog zapošljavanja koje je bilo izuzetno intenzivno i potpuno neuređeno prije donošenja kakvog-takvog pravilnika krajem 2012, stvorio se ogroman broj neplanski zaposlenih prosvjetnih radnika kojima je bilo nemoguće obezbijediti sigurne ugovore i egzistenciju u struci. Zbog nesigurnosti posla u školama, mnogi od njih, nažalost i danas, pristaju na loše radne uvjete i rad po lošim nastavnim planovima i programima i na nezamjeranje autoritetima koji dolaze iz različitih sfera, upravo zbog toga jer im je, u slučaju protivljenja sistemski kreiranom lošem obrazovanju, ugrožen produžetak ugovora. 800 'radnih mjesta' stoga nije ni za kakvu pohvalu i ne treba ubrajati u ispunjenje ciljeva od 100.000 novih radnih mjesta. Naša djeca i naše škole zaslužuju najbolje, a to podrazumijeva stručne, sretne, dobro plaćene učiteljice, nastavnike i profesorice sa sigurnom egzistencijom kojom se ne može predizborno manipulisati. Riješiti nešto što se gura pod tepih već skoro četvrt stoljeća bit će pravi izazov, ali i zadovoljstvo", zaključio je Marjanović.







(24sata.info)