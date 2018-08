Iako je broj kandidata koji će se natjecati za pozicije na općim izborima 2018. godine u Bosni i Hercegovini nešto manji nego u posljednja dva izborna ciklusa, statistika pokazuje da se za jedno mjesto u prosjeku natječe 14,45 kandidata, pokazuje analiza Anadolu Agency (AA).

Naime, na općim izborima 2018. godine u Bosni i Hercegovini 7.488 kandidata natječe se za ukupno 518 pozicija na nivou institucija BiH, entiteta, te deset kantonalnih skupština u Federaciji BiH.



Učestvuje 67 partija



Interesantno je da se broj kandidata na općim izborima u posljednja dva izborna ciklusa smanjuje i da ih je 754 manje nego 2010. godine, a 260 manje nego prije četiri godine.



Upravo 2010. godina je bila rekordna po broju kandidata na općim izborima, kada ih je bilo čak 8.242, dok ih je 2014. bilo 7.748.



Na općim izborima 2002. godine bilo je 7.351 kandidata, a najmanje od kada se vode uporedni statistički podaci na općim izborima 2006. godine 7.245.



Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je učešće čak 67 političkih partija, što je najviše od kada se vodi uporedna statistička evidencija, od općih izbora 2002. godine.



Broj političkih subjekata prijavljenih za opće izbore 2018. godine je 135 s obzirom na to da učestvuju i 34 nezavisna kandidata i isto toliko koalicija.



Do sada najveći broj političkih partija bio je na izborima 2014, i to njih 65, dok ih je na izborima 2002. godine bilo 57. Znatno manji broj partija, njih 39, učestvovalo je na općim izborima 2010. godine, a najmanje 2006. kada je bilo registrovano 36 partija.



Ove godine najviše nezavisnih kandidata



I kada su u pitanju nezavisni kandidati, najviše ih je ovjereno do sada upravo za opće izbore 2018. godine, njih 34. Do sada ih je najviše bilo na općim izborima 2014. godine, i to 24, na općim izborima 2010. godine bilo je 13, 2006. jedan manje, a na općim izborima 2002. godine svega tri nezavisna kandidata.



Rekordan je broj i prijavljenih koalicija kada su u pitanju opći izbori 2018. godine - 34. Inače, najveći broj do sada je bio 2014. godine kada su učestvovale čak 24 koalicije na izborima.



Na općim izborima 2010. godine bilo je 11 koalicija, onim 2006. njih osam, a na općim izborima 2002. godine jedna više, odnosno devet koalicija.





