Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić objavio je danas na svom Facebook profilu vic na račun funkcionera SNSD-a Milorada Dodika i Nikole Špirića.

Vic glasi:

"Krenuo Mile jedno veče u švaleraciju, čekao da žena zaspi, pa iskočio kroz prozor. Prošunjao se pored obezbjeđenja, a da ga ne provale u Mercedesu, ukrade komšijinog starog Golfa iz dvorišta i zapuca u Banjaluku. Krene tako auto putem i taman kad je prošao naplatne kućice puče mu guma. Šta će on, odgura auto sa strane i izvadi rezervnu gumu iz gepeka da je zamijeni... U tom momentu staje crni Audi, otvara se prozor, kad ono Špirić. Pita, šefe pa šta to radiš u po mrkle noći? Kaže Mile 'Pa kako šta radim, vidiš da skidam točak'! A Špirić izlazi iz auta i kaže 'Ok. ja ću onda kasetefon'".



Ministar sigurnosti BiH često u javnosti u svom maniru ispriča vic, a meta šale su uglavnom političari, nerijetko i članovi SDS-a, stranke čiji je funkcioner.

