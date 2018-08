Centralna izborna komisija (CIK) BiH je do isteka roka 24. jula primila oko 95.000 prijava birača za glasanje izvan BiH, a do jutros je obrađeno 75.000 - kazala je Feni glasnogovornica CIK-a Maksida Pirić.

Foto: 24sata.info

Po njenim riječima, od 75.000 obrađenih, 8.000 ne ispunjava uslove za ovjeru. To znači da im nedostaje neki od potrebnih dokumenata ili je dostavljeni dokument nevalidan, odnosno obrazac nije potpisan ili nije uopšte dostavljen.



Od obrađenih prijava, najviše ih je stiglo iz Republike Hrvatske oko 20.000, iz Srbije oko 12.000 te iz Njemačke blizu 10.000.



Pirić kaže da CIK privodi kraju proces ovjere kandidatskih listi i kandidata za predstojeće izbore u BiH.



Nakon što su ovjerene i provjerene redovne kandidatske liste, danas u 16 sati ističe rok za dostavljanje kompenzacijskih listi.



- Nakon što izvršimo provjeru, ovjerit ćemo i kompenzacijske liste koje ispunjavaju uslove i sve ih zajedno sa redovnim objaviti u službenim glasnicima i u sredstvima javnog informiranja do 23. augusta. Na našoj web stranici su već objavljene ovjerene redovne kandidatske liste. Pozivamo sve kandidate i političke subjekte da izvrše provjeru podataka na ovjerenim kandidatskim listama i ukoliko uoče neku slovnu ili drugu grešku da nam to prijave prije nego što ih i zvanično objavimo u službenim glasnicima – kazala je Pirić.





(FENA)