Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa članom Predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladenom Ivanićem o problemima Srba u regionu, o rješenju pitanja Kosova, o ekonomskim mjerama i infrastrukturnim projektima.

Foto: AA

Ivanić je novinarima poslije sastanka rekao da je sa Vučićem razgovarao o pokušajima da se napravi trajno i kompromisno rješenje za Kosovo.



"Moj iskreni stav je da međunarodna zajednica mora učiniti napor i pokazati širinu prema Srbiji i prema pokušajima da se nađe trajno rješenje. Srbija iz ovoga mora izaći kao zemlja čiji je obraz i dostojanstvo i interes srpskog naroda sačuvan i u tom smislu zaista ključnu ulogu mogu imati posebno međunarodne institucije", rekao je Ivanić.



On je dodao da se razgovaralo i o problemima i izazovima koji muče srpski narod i o poziciji Srba u Bosni i Hercegovini, pravu Republike Srpske na postojanje, jačanje njenih institucija i odbranu njene dejtonske pozicije.



Ivanić je dodao da su razgovarali i o infrastrukturnim projektima.



"Predsjednik Vučić me informisao da vrlo brzo rade i vrlo brzo će biti gotovi projekti puta prema Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj, i dio od Kuzmina prema Bijeljini, i dio prema Višegradu", rekao je Ivanić.



On je dodao da je od Vučića tražio savjet o tome kako je Srbija uspjela da smanji nezaposlenost i obezbijedi suficit u budžetu.



"Nama treba radnih mjesta i stabilan budžet. Vrlo pozitivna iskustva i sugestije", rekao je Ivanić.





(AA)