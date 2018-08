Angažman dr. Bakira Nakaša tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i tokom opsade grada Sarajeva, kao hirurga u Državnoj bolnici Sarajevo, istinski je primjer humanosti i borbe za opstanak ne samo pojedinaca, nego i čitavog društva.

Sa svojim izvanrednim intelektualnim i organizatorskim sposobnostima djelovao je sigurno u svim kriznim situacijama. U Bećiroviću dr. Nakaš vidi čovjeka koji će nastaviti borbu za Bosnu i Hercegovinu kakvu je zamišljaju istinske patriote i socijaldemokrate. U pismu podrške stoji:



„Temeljna načela ljudskog života, društva, pa tako i politike su pravednost, ljudskost i znanje. Polazim od činjenice da je Bosna i Hercegovina danas duboko nepravedno društvo u kojemu je egzistencija mnogih kategorija građana neizvjesna.



Nepravda je svugdje, od samog zdravstvenog i obrazovnog sistema, pa sve do nepravednih pravila kojima se uređuje ekonomija. Nepravda je opteretila bh. građane i podstakla nepovjerenje, razočaranost i gubitak nade u svijetlu budućnost.



Bećirović svojim radom vraća pravdu i moral u politiku i pokazuje kako želi postići da se ljudi vrednuju prema radu, uspjehu i kvalitetu. Svakim svojim korakom iskazuje istinski patriotizam. To nije konvencionalna ocjena koja se daje u ovom momentu, već bitna karakteristika i bogatstvo njegove osobnosti.



Okupio je tim stručnjaka, ne samo stranačkih, već i puno šire, s kojima se bori za promjene u svim sferama bh društva. Bećirović želi u politiku vratiti poštenje, pravdu, predanost radu i sve one vrijednosti za koje se trebamo boriti ukoliko želimo boljitak Bosne i Hercegovine i svih njenih građana.



Za mene, predsjednik mora biti nositelj nacionalnih vrijednosti, od kulturnih do političkih. Mora štititi nacionalne interese i afirmirati i boriti se za svoj nacionalni identitet. Bh. javnost je već prepoznala ljudski i profesionalni kvalitet Denisa Bećirovića i vjerujem da će to pokazati i na izborima.“





