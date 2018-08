Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić uputio je saopštenje povodom, kako je naveo, kontinuiranog iznošenja neprihvatljivih i netačnih tvrdnji ključnih političkih funkcionera Srbije i Hrvatske i njihovih poltrona u Bosni i Hercegovini.

Nermin Nikšić / 24sata.info

Nikšićev stav prenosimo u cjelini:



"Retorika čelnika susjednih država i njihovih kvislinga iz Bosne i Hercegovine, jasno govori da mnogi od njih još uvijek žive u uvjerenju kako propale i pred međunarodnim sudovima osuđene velikodržavne politike mogu ostvariti svoje ciljeve prema Bosni i Hercegovini.



Odgovornost za ovakav odnos leži i u popustljivoj politici Evropske unije i pojedinih evropskih Vlada prema onima koji sanjaju realizaciju tih ciljeva i pokušavaju ih ostvariti na razne načine.



Nažalost, mi u Bosni i Hercegovini trpimo štetu takve politike i jednih i drugih. Zato nemamo pravo biti naivni i očekivati da će bilo ko, osim nas samih, zaustaviti takvu politiku. Ovo, međutim, nije i ne može biti stranačka borba. Svođenje odbrane dugoročnih i strateških interesa Bosne i Hercegovine na borbu ove ili one stranke, jeste put u poraz.



Vrijeme je da se institucije ove države počnu koristiti da, u skladu sa Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine, služe za odbranu njenih interesa. Predizborno vrijeme ne može i ne smije biti izgovor za stvaranje stranačkih podjela, kada je u pitanju odbrana interesa naše zemlje.



Zato je krajnje vrijeme da sve političke snage, koje istinski žele braniti temeljne interese Bosne i Hercegovine, to rade institucionalno i bez bespotrebne i štetne politizacije.



Bosna i Hercegovina je preživjela rat i agresiju zahvaljujući tome što su je branili svi građani koji su dijelili njene temeljne vrijednosti, bez obzira na stranačku ili bilo koju drugu pripadnost. Samo na takvim osnovama moguće je uspješno braniti interese Bosne i Hercegovine, zemlje u kojoj je garantirano jednako pravo svakom njenom građaninu kao pojedincu i svakom njenom narodu kao kolektivitetu.



Nažalost, trenutna vlast i u Srbiji i u Hrvatskoj ne poštuje Bosnu i Hercegovinu i njene interese, miješaju se u naše unutrašnje odnose prenoseći svoje političke borbe na našu zemlju, te tako destabiliziraju Bosnu i Hercegovinu.



Moramo biti potpuno svjesni koliko je takav odnos štetan za našu zemlju i tome se suprotstaviti. Još nam je u svježem sjećanju kako to izgleda kada se komšije i susjedi uz pomoć domaćih izdajnika navodno brinu o našem suverenitetu i integritetu.



Imaju oni dovoljno svojih problema i briga i neka se maknu od nas. Sigurno je kako u Bosni i Hercegovini ima dovoljno nas koji nismo spremni dopustiti da se na ovim prostorima ponove devedesete godine prošlog vijeka".





(24sata.info)