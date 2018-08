Na današnjoj sjednici Predsjedništva Nezavisnog bloka donesena je odluka, a svi kandidati na izborima za sve nivoe vlasti su to i potpisali da se, ukoliko budu izabrani kao kandidat Nezavisnog bloka u organ vlasti u Bosni i Hercegovini na Opštim izborima 2018. (skupštine kantona, Narodna skupština RS, Parlament FBiH, Parlamentarna skupština BiH, potpredsjednik/predsjednik RS, Predsjedništvo BiH) odriču 20% svoje mjesečne neto plaće u korist Fonda solidarnosti Nezavisnog bloka.

Fond solidarnosti će ova sredstava koristiti za stipendiranje studenata, za finansiranje naučnih projekata, kao podršku sportistima i kulturnim radnicima, te u humanitarnim aktivnostima. Predsjedništvo je konstatovalo da su 87% kandidata na ovjerenim listama Nezavisnog bloka novi ljudi u politici, te da na svim nivoima vlasti NB ima dokazane stručnjake, ugledne ljude i mlade koji dosada nisu imali priliku da pokažu šta znaju i mogu.



''Stranke se većinom deklarativno zalažu da se smanje ogromne plate izabranih zvaničnika. Međutim, kada to treba sprovesti u djelo, uvijek se nađu izgovori i to ostane mrtvo slovo na papiru i lažno obećanje. Mi nećemo čekati da neko mijenja zakon, da se građani opet varaju, nego ćemo svojim primjerom pokazati da se to može uraditi bez demagogije – svi naši kandidati su potpisali izjave da se odriču 20% njihovih primanja u korist Fonda solidarnosti i Nezavisni blok želi djelima pokazati da su promjene i pristup u politici mogući. Taj fond će služiti mladim, talentiranim ljudima, naučnicima, sportistima, ako i ljudima koji imaju potrebu za liječenjem i sl. Ovo je samo jedna u nizu mjera kojima želimo pokazati drugačiji odnos prema narodu i vratiti mu povjerenje u institucije i ljude koji ih predstavljaju u parlamentima i vladama'', izjavio je Senad Šepić, predsjednik Nezavisnog bloka i kandidat za člana Predsjedništva BiH.





