Šefik Džaferović je sinoć, tribinom i razgovorom sa građanima u Stocu, nastavio seriju posjeta gradovima u BiH tokom kojih predstavlja svoj program i viziju, i govori o aktuelnim političkim temama.

Šefik Džaferović

Džaferović je u Stocu naglasio da su i dalje žive velikodržavne politike iz susjedstva koje svoje interese žele ostvarivati na račun BiH.



- Politika koju vode Dodik i Čović u BiH su posljedica velikodržavnih ideja, politika i projekata iz susjedstva. Bez podrške Beograda i Zagreba njih dvojica se ne bi ni usudili da se na ovakav način odnose prema BiH. Jedina brana tim velikodržavnim projektima jesu Bošnjaci i sve bh. patriote i njihovi politički predstavnici. Da nas nema, vjerovatno bi te dvije politike vrlo brzo postigle dogovor na račun BiH. Probali su nas tokom agresije na BiH potpuno savladati. Nisu uspjeli. Sada taj cilj pokušavaju ostvariti drugim sredstvima i metodima. Jedan od tih metoda je i specijalni rat koji se vodi protiv Bošnjaka, u kojem upravo ti, koji krše sve demokratske, pa i civilizacijske principe, nas optužuju za ekstremizam i da želimo nekakvu dominaciju. Ali ni u tome neće uspjeti. Zato im je bolje da se okane BiH, i da gradimo odnose na bazi ravnopravnosti, uvažavanja i dobrosusjedskih odnosa. Jedino od toga svi ljudi, ne samo u BiH, nego i u cijeloj regiji, mogu imati koristi, kazao je Džaferović.



Dodao je kako je očigledno da Dodiku ne smeta neravopravnost Srba na prostorima na kojima vlada HDZ, kao što ni Čoviću ne smeta neravnopravnost Hrvata u entitetu RS.



- To im ne smeta jer vode politiku podjela i deizntegracije. Meni i nama u SDA to smeta, jer mi vodimo politiku integracije, čiji je cilj da BiH bude zemlja ravnopravnih ljudi na svakom pedlju njene teritorije. I neka znaju da od te vizije nikada nećemo odustati, da se nećemo umoriti i da ćemo se za to u konačnici izboriti, kazao je Džaferović.



Prije tribine u Stocu, Džaferović je posjetio Ljubuški i Čapljinu, gdje je sa tamošnjim Bošnjacima razgovarao o njihovom položaju.





