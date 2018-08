“Srpski narod ne čuva ni Dodik, ni Ivanić, ni Cvijanović, ni Govedarica, njega tamo čuvaju njegove institucije. Svi mi ćemo biti i proći. Ne treba nikome od nas davati božanski značaj. Jedino institucije, koje tamo imamo, one nas u stvari čuvaju, one čuvaju naše pravo da u Republici Srpskoj budemo svoj na svome”, kaže u velikom intervjuu za Telegraf TV srpski član Predsjedništva BiH.

Foto: 24sata.info

Da li želi nezavisnu Republiku Srpsku, Ivanić je mišljenja da to nije realno.



"Mislim da u ovom trenutku ona nije realna. Intimno, možda, duboko u duši, ali nije realna zbog međunarodnog okvira.



Prvo, zbog neriješenog problema Kosova. Nju danas ne bi prihvatila kao takvu ni Srbija, sumnjam i Rusija. Zbog toga mislim da o tome u ovom trenutku ne treba razgovarati, jer nije realno. To lijepo zvuči, ali nije realno. Ako nije realno, onda je bolje čuvati ono što imate", kazao je Ivanić.



Prema njegovim riječima treba čuvati poziciju Republike Srpske unutar Dejtonskog sporazuma, koja je vrlo snažna.



"Mi ponekad volimo budemo žrtve kao narod, ali Republika Srpska je ogroman dobitak za Srbe na prostoru BiH. Danas u BiH ništa ne može da se uradi bez saglasnosti institucija Republike Srpske, što smatram izuzetno važnim i vrijednošću koja se po svaku cijenu mora čuvati. Zato ne bih mnogo rizikovao, ne bih ulazio u neizvesnosti, jer se bojim da ćemo izgubiti ono što imamo", kazao je Ivanić, dodajući da "ovdje imamo instrumente, koji nam kao narodu garantuje da bez naše volje i saglasnosti ništa ne može da se desi".



Uz novinarsku konstataciju da je protiv trećeg entiteta u BiH, Ivanić je potvrdio da je vrlo protiv trećeg entiteta.



"Tu se gospodin Dodik i ja, razlikujemo neviđeno. Protivim se, jer znam da bi bilo zahtjeva za Republikom Srpskom. I vrlo precizno znam, koje opštine. Tada je rečeno Šipovo, da bi se povezao stolni grad, Jajce sa Kupresom i da bi se napravio hrvatski prostor. Vrlo jasno je rečeno i Derventa, Brod i Šamac, da bi se dobila Bosanska Posavina", tvrdi Ivanić.



Podsjeća da je 2001. godine razgovarao sa tadašnjim predsjednikom HDZ-a Antom Jelavićem, koji mu je tada, vrlo jasno, “rekao da ako Hrvati budu htjeli treći entitet, oni su svjesni da će ga dobiti samo ako načnu Republiku Srpsku”.



Dodaje da bi Republika Srpska, kada bi pristali na ovu opciju koju Dodik podržava, bila jedan od tri entiteta, što je mnogo manje i podrazumijeva manje prava nego biti jedan od dva, kao sada.



Da li će poslije rješenja za Kosovo, ma kakvo ono bilo, doći do otvaranja pitanja statusa Republike Srpske, Ivanić odgovara da nije ni za kakvo uvlačenje Republike Srpske u to.



"Mi imamo jednu situaciju da je objektivno pitanje, kada gledate cio region - uključujući Makedoniju - na neki način riješeno, i da je sada očito koncentracija i vrlo složen problem oko Kosova i Metohija i da će se time međunarodne institucije na Balkanu baviti ove i neki dio naredne godine", kazao je Ivanić, navodeći da će nakon toga, zbog krize, koja postoji između Bošnjaka i Hrvata, doći na red i BiH.



"Srbi moraju biti vrlo dobro pripremljeni za tu vrstu stvari. Ne treba da se igramo. Ne treba eksperimentisati. Ne treba davati velike riječi, iza kojih ne stoje djela, nego čuvati kao najveće blago ovo što sada imamo i ne rizikovati. Posebno ne rizikovati zbog sukoba drugih. Zato nisam ni za kakvo naše uvlačenje", kazao je Ivanić.



Kaže da je jako ponosan što je kao član Predsjedništva, u čijem mandatu nijedna nadležnosti nije prenesena, nego je sve sačuvano i čak ojačano.



"Međunarodna pozicija Republike Srpske je ojačana, jer ovaj sukob koji postoji između dvojice mojih kolega je doveo do toga da se nekad našalim "vidite u Bosni se sve promijenilo, pa su Srbi postali mirotvorci", kazao je Ivanić.



"Postoji precepcija i da ja kao član Predsjedništva vrlo dobro to držim na neki način na leđima i čuvam tu poziciju Republiku Srpsku. Nama je presudno da uđemo rasterećeni u te razgovore, kada ponovo BiH dođe na red. Da očuvamo svoje, ono što imamo je zlato. Vrijedno - jer bez nas u BiH - ne može ništa".



Na Dodikove optužbe da u zgradi Predsjedništva BiH nema simbola Republike Srpske, Ivanić kaže: “Kako nema? Ima, u mom kabinetu stoji sve vrijeme. Pogledajte na internetu snimke mojih izjava, vidjećete uvijek zastavu Republike Srpske. Odbijao sam i odbijam da dajem intervju bez da iza stoji i zastava Republike Srpske”.



“Ogromnim smatram što sam prvi član Predsjedništva koji je unio badnjak u zgradu Predsjedništva. Od tada, svake godine Božić se u Predsjedništvu obilježava velikim i uspješnim prijemom. Unosi se badnjak, kao što se to i inače radi u srpskim porodicama”, kaže Ivanić.



Dodaje da su zastavu imali i svi prethodni srpski članovi Predsjedništva, što je potpuno normalno, a da u njegovom kabinetu stoje i ikone.



Strašno zamjeri Dodiku i SNSD što su, nakon što je Srbija proglasila vojnu neutralnost, potpisali zahtjev za MAP, dokument o akcionom članstvu u NATO.



“Dodik je to uradio u vrijeme dok je bio "dašak vjetra na Balkanu", potpuno drugačiji, svježina, Amerikanci su bili oduševljeni sa njim. Moja pozicija je da dok god je Srbija vojno neutralna i mi treba da ostanemo”, kaže Ivanić.



O slučaju “David Dragičević” kaže: “Bilo je vidljivo da je Davor Dragičević čuvao gospodina Dodika, posebnih tokom prvog dijela protesta. Čuvao ga je od bilo kakvog uvlačenja i koliko sam shvatio, cijenio je njegovu ulogu u početku. Gospodin Dodik je sa nekoliko stvari otišao daleko i pretjerao u napadima, da se to već pretvorilo u neku vrstu ličnog odnosa”



Na pitanje da li je došlo do politizacije ovog slučaja, Ivanić kaže: “Ako ste primjetili, ja zaista nisam htio i vrlo rijtko ćete naći, osim kada me novinar najdirektnije pita, da sam ja to koristio. Iz dva razloga. Prvo, mislim da taj pokret, koji je pokrenuo roditelj, treba da ostane odvojen od političara. Zato nisam htio da to mnogo komentarišem. Da budemo realni - nijedan od političara, pa čak ni gospodin Dodik ne bi bio u stanju da sakupi onoliki broj ljudi, koji se skupio na Trgu.



Dodaje da je “to očito neka vrsta autonomnog pokreta, koji se razvio. I u kome postoje ljudi, koji su zbog gluposti koje su se pojavljivale, izgubili povjerenje u institucije. Institucija kaže "nije ubistvo", onda poslije sto i više dana pritisaka i svega, tužilaštvo kaže "ipak je ubistvo".



“Što to nisu radili sve vrijeme? Šta je to važnije? Sujeta pojedinaca ili nešto drugo? Sto dana se praktično ništa nije znalo, šta se događa”, kaže Ivanić.



Mišljenja je da je ogroman problem povjerenje u institucije.



"Vlast počinje da gubi, kada narod izgubi povjerenje u institucije. Ono što, inače, mislim da je greška SNSD i Dodikove vlasti jeste prenaglašavanje pojedinca, a potcjenjivanje institucija.



Srpski narod ne čuva ni Dodik, ni Ivanić, ni Cvijanović, ni Govedarica, njega tamo čuvaju njegove institucije. Svi mi ćemo biti i proći. Ne treba nikome od nas davati božanski značaj. Jedino institucije, koje tamo imamo, one nas u stvari čuvaju, one čuvaju naše pravo da u Republici Srpskoj budemo svoj na svome", kazao je Ivanić u intervjuu Telegrafu.

(24sata.info / BN)