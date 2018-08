Reagujući na tvrdnje nekih političara, poput Milorada Dodika i Mladena Ivanića, da je bh. entitet RS „srpski etnički prostor”, Šefik Džaferović, dopredsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH ističe da nijedan pedalj Bosne i Hercegovine nikada nije bio, niti će ikada biti isključivo srpski prostor.

- Poručujem Dodiku i Ivaniću da se tome ne nadaju i neka to odmah zaborave. Nad Bošnjacima su izvršeni genocid, ratni zločini i etničko čišćenje da bi se u BiH pokušao stvoriti "srpski etnički prostor". Bošnjački i hrvatski narod su ubijani i progonjeni upravo u ime te velikosrpske ideje. Oni koji su tu ideju osmislili i pokušali da je ostvare nisu u tome uspjeli, niti će ikada uspjeti. Mnogi od njih su presuđeni kao ratni zločinci i završili su na smetljištu historije. Ali, znamo mi dobro da ima još mnogo onih koji nisu odgovarali za zločine koje su počinili. Sve te koji su Bošnjake ubijali i progonili, mi ćemo progoniti dok god su živi i ma gdje se nalazili, sve dok ih ne izvedemo pred lice pravde, kazao je Džaferović.



On je dodao da „prostor na kojem je izvršen genocid, ratni zločini i etničko čišćenje nad Bošnjacima nikada neće biti srpski“.



- Bošnjake više niko i više nikada neće ubijati i progoniti sa njihovih ognjišta da bi ostvario nacionalističke velikodržavne projekte i bolesne naume o etnički čistim prostorima u BiH. Nisu Banja Luka, Zvornik i Prijedor srpski gradovi, kao što ni Sarajevo, Zenica i Tuzla nisu bošnjački gradovi. To su naši, bosanskohercegovački gradovi. Ni bilo koji drugi dio BiH nije isključivo nečiji. Svaki pedalj ove zemlje pripada svakom njenom čovjeku, bez obzira na etničku pripadnost i vjeru. To im piše i u Ustavu, istaknuo je Džaferović.



Kazao je i da se rješavanje spora između Srbije i Kosova ni na koji način se ne može povezivati sa Bosnom i Hercegovinom i njenim entitetom RS.



- Pozivam Srbiju i Kosovo da u konstruktivnom dijalogu rješavaju svoje odnose. Bh. entitet RS ne može se pri tome dovoditi u bilo kakav kontekst. Ne postoje pravni, historijski, niti bilo koji drugi preduslovi da se pitanje Kosova povezuje sa statusom bh. entiteta RS. Entitet RS je dio BiH i to će zauvijek i ostati, zaključio je Džaferović.

